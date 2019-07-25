СБУ отпустила моряков с задержанного российского танкера в порту Измаил в Одесской области, однако судно останется на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-атташе посольства Дениса Голенко.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала агентству, что десять моряков сейчас направляются в Молдавию на автобусе, откуда вылетят в Москву.

"Они не задерживались, никаких процессуальных претензий — ни в нарушении административного, ни в нарушении уголовного, ни в нарушении гражданского права — к ним не предъявлялось. Проверили их паспорта и посадили на автобус", — отметила она.

Задержание российского танкера прокомментировали в МИД. Замглавы дипломатического ведомства Григорий Карасин, что Москва считает подобные действия плохой новостью и продолжением провокационных действий ряда сил в Киеве.

"Кто-то в Киеве хочет жесткого продолжения собственной провокации от 25 ноября (в Керченском проливе). Мы будем тщательно разбираться в происшедшем", — сказал он.

В четверг СБУ совместно с Военной прокуратурой задержали российский танкер «NEYMA». По нению украинских силовиков, «NEYMA» в ноябре прошлого года заблокировал Керченский пролив и помешал украинским военным кораблям «Никополь», «Бердянск» и буксиру «Яны Капу» пройти в Азовское море.

Сотрудники СБУ, военные прокуроры и пограничники провели обыск на судне, изъяли документы, записи переговоров и бортовые журналы. Также они допросили экипаж.