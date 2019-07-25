В СБУ объяснили освобождение российских моряков

Служба безопасности Украины (СБУ) не нашла явных причин для задержания экипажа российского танкера, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-службу СБУ.

«Во время проведения следственных действий выявлено, что личный состав судна, находившийся на борту, не нарушал нормы Морского права и законы Украины, поэтому оснований для задержания не было установлено», — заявили в пресс-службе СБУ.

Ранее в четверг СБУ совместно с Военной прокуратурой задержали российский танкер «NEYMA». По мнению украинских силовиков, «NEYMA» в ноябре прошлого года заблокировал Керченский пролив и помешал украинским военным кораблям «Никополь», «Бердянск» и буксиру «Яны Капу» пройти в Азовское море.

Сотрудники СБУ, военные прокуроры и пограничники провели обыск на судне, изъяли документы, записи переговоров и бортовые журналы. Также они допросили экипаж.

Позже экипаж отпустили, в настоящее время моряки возвращаются в Россию. Членов личного состава признали свидетелями. Судно признали вещественным доказательством, оно останется в украинском порту.

Тем временем, в МИД России подтвердили, что члены экипажа задержанного в Керченском проливе российского танкера покинули территорию Украины.