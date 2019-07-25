Новые виды спецсчетов в МКБ сводят риски клиентов к минимуму

Московский кредитный банк (МКБ) заключил первый договор номинального счета. Номинальный счет открывается для совершения операций с денежными средствами, права на которые принадлежат другому лицу. Это удобная форма спецсчета для безопасного обслуживания сделок между третьими лицами.

Кроме того МКБ выпустил первую усовершенствованную квалифицированно подпись (УКЭП). Усиленная квалифицированная электронная подпись – это электронная подпись, обладающая дополнительными признаками защищённости: ключом проверки и подтверждёнными средствами электронной подписи. Формат УКЭП предусматривает включение в электронную подпись информации о времени создания подписи (TSP) и о статусе сертификата электронной подписи (OCSP) в момент подписания. Подлинность подписи может быть подтверждена по прошествии длительного периода времени, в том числе после окончания срока действия самого сертификата.

Этот комплекс услуг позволит компаниям минимизировать риски при сотрудничестве с контрагентами, избежать риска потери аванса, неоплаты со стороны продавца или покупателя.

«В связи с изменениями в законодательстве стали активно применяться различные формы специальных счетов для бизнеса (номинальный счет, эскроу счет). Естественно со стороны держателей таких счетов растет и запрос на сокращение рисков при ведении расчетов с контрагентами. Меры, которые предлагает МКБ, позволяют свести риски к минимуму», - прокомментировал директор департамента транзакционного бизнеса и привлечения ресурсов МКБ Филипп Литвиненко.