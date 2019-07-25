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Украина надеется на катарский и азербайджанский газ

Москва, 25.07.2019

Директор ООО «Оператор газотранспортной системы» Сергей Макогон в своем Facebook поделился надеждами на альтернативные поставки газа на Украину. «Катарский газ впервые был доставлен на греческий LNG терминал на судне класса Q-Flex, который может перевозить более 210 тыс м3 сжиженного газа. Южно-европейские страны активно диверсифицируют поставки: каспийский газ через Танап и LNG поставки создают хорошую конкуренцию российскому газу. Работаем над тем, чтоб уже с января можно было осуществлять поставки газа в Украину с южного направления через Транс-балканский газопровод» - написал Сергей Макогон. 

С 1 января 2020 года заканчивается договор о транзите российского газа через территорию Украины. Хотя Киев и объявил о прекращении закупок российского газа с ноября 2015 года, Украина потребляет транзитный российский газ, который является «европейский» лишь на бумаге. В случае прекращения российского транзита у Киева не получиться импортировать российский газ по существующей газотранспортной системе, поскольку в Европе труба упирается не производителей, а в потребителей газа. Кроме того, сжиженный газ, как правило, стоит на 30-40% дороже трубопроводного и на Украине отсутствует инфраструктура по его приему. Еще одним «слабым местом» при поставках сжиженного газа на Украину является Босфор – для прохождения через пролив кораблей с СПГ требуется специальное разрешение турецких властей. В настоящее время Украина потребляет около 30 млрд кубов газа в год, из которых 20 млрд – это собственная добыча.

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