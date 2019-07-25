В Киеве подошли к вопросу Крыма с «исторической стороны»

Текст конституции Украины могут включить главу о «национальной автономии» в Крыму, сообщил советник украинского главы Владимира Зеленского Никита Потураев.

Он заявил, что уже ведется работа по созданию комитета Рады, который будет заниматься «оккупированным территориям». Для Крыма и Донбасса предполагается создать отдельные подкомитеты. Поддерживаются и перспективы по созданию «крымской национальной автономии» , подчеркнул Потураев.

Также советник рассказал об исторических связях Украины с Крымом. Оказывается, по его словам, в момент, когда «разваливалась» Российская империя, Украина в начале XIX века сотрудничала с «независимым» Крымским ханством, которое «поглотила Россия».

«Крымское ханство, как известно, было союзником Украины во время освободительной войны Богдана Хмельницкого», - поделился знаниями Потураев в эфире телеканала ATR. По его словам, считать Крым «турецкой колонией также неправильно».

Напомним, Крым вернулся в состав России в марте 2014 года, согласно итогам плебисцита, на котором более 98% граждан страны высказались за вхождение в состав РФ.