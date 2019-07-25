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Впервые в Италии состоится Международная Премия и Форум в области дизайна и архитектуры «Best for Life»

Москва, 25.07.2019
7-9 ноября в дизайн-отеле Hilton Lake Como состоится Международная Премия и Форум «Best for Life». На одной площадке соберутся авторитетные эксперты в области дизайна, представители профессиональных сообществ, топ-менеджеры ведущих российских и международных компаний-производителей товаров и услуг.
  • Впервые в Италии состоится Международная Премия и Форум в области дизайна и архитектуры «Best for Life»

из архива пресс-службы

Мероприятие обеспечит обмен опытом и мнениями между лучшими профессионалами и экспертами из различных областей. Планируется создать творческое пространство для продуктивного нетворкинга, а также успешных коллабораций.

Сегодня дизайн является одним из направлений в искусстве. Он проявляется как элемент самовыражения и индивидуальности. Освещение характерных качеств товаров, выявление достойных дизайнерских работ способно расширить кругозор и увеличить популярность продуктов среди потребителей.

Наша цель создать деловую площадку для экспертов рынка, чтобы привлечь внимание общественности к достижениям в области архитектуры, строительства, городской среды, промышленного и продуктового дизайна, а также коммуникационных технологий. Мы показываем значимость обеспечения потребительского рынка качественными товарами и услугами во всех сферах. Это помогает облагораживать и совершенствовать пространство вокруг современного человека.

В рамках Форума состоится Международная Премия «Best For Life Award» в области промышленного и цифрового дизайна, архитектуры и визуальных коммуникаций. Участники будут оценены профессиональными экспертами и награждены престижной премией. Их имена навсегда останутся в истории «Best For Life Award».

Компании проявят себя более чем в 50 номинациях по 2 направлениям, среди которых:

I.        Spaces&Places: - Дизайн среды, Архитектура, Интерьеры, Рабочее пространство, Ритейл, Ландшафтный дизайн, Арт объекты & Перфоманс, Выставочное пространство и павильоны.

II.      Silver Line: - Предметный дизайн, Мебель и свет, Упаковка, Коммуникационный дизайн, Интерфейс, Мобильные приложения, Электроника, Эко дизайн.

Премия пройдёт при экспертной поддержке представителей Союза Дизайнеров России, РБК Недвижимость, МОА «Союз Дизайнеров», Высшей школы Брендинга и др.

Организационная поддержка Event-агентство «Happy moments collector» в лице Надежды Мироновой.

Подать заявку и ознакомиться с более подробной информацией можно на сайте: http://bestfor.life/  

По вопросам сотрудничества:

Куратор программы – Бельдюгова Анна,  info@bestfor.life

По связям с общественностью:

Кичигина Алена, pr.kichigina_alena@mail.ru

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