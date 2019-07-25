Южная Корея заявляет об испытаниях КНДР новой ракеты

Как сообщают СМИ Южной Кореи, в КНДР прошли испытания второй по счету ракеты малой дальности. В ходе запуска ракета преодолела расстояние 690 километров, сообщает южнокорейское агентство Ренхап, ссылаясь на объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи.

СМИ также сообщает, что два пуска были произведены в 23:34 и 23:47 по московскому времени 24 июля, что соответствует 5:34 и 5:47 утра 25 июля по местному времени.

Военные уточняют, что после успешно пуска обе ракеты достигли своей максимально возможной высоты - 50 км, после чего упали в Японское море. Первая ракета пролетела 430 километров.

Напомним, Южная Корея и США намерены провести совместные учения в августе этого года в районе Корейского полуострова, несмотря на протесты КНДР, которая усматривает в маневрах угрозу собственной безопасности. На этом фоне Пхеньян провел вторые испытания ракет, о чем неоднократно предупреждал Сеул и Вашингтон.