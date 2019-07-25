У Зеленского не получилось напроситься в гости к премьеру Великобритании

Президент Украины Владимир Зеленский на английском языке поздравил в своем триттере Бориса Джонсона с избранием на пост премьер-министра Великобритании и, фактически, попросил о встрече. «С нетерпением жду нашей первой встречи и сохраняю решимость развивать украинско-британские отношения» - написал Зеленский.

Однако, судя по словам посла Украины в Англии Наталья Галибаренко о визите Владимира Зеленского говорить рано. «Мы, конечно, очень хотели бы организовать этот визит в удобное для обеих сторон время. Мы, конечно, объективно даем время Великобритании на реализацию Брекзит до 31 октября, но после того момента, думаю, будем делать все для того, чтобы организовать полноценный двусторонний контакт между двумя лидерами» - заявила Галибаренко в интервью «Радио Свобода».