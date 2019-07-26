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Автоваз повышает цены на всю линейку Lada

Москва, 26.07.2019
  • Автоваз повышает цены на всю линейку Lada

Из открытых источников

Автоваз намерен в третий раз за год поднять цены на автомобили Lada, сообщают «Ведомости», ссылаясь на менеджеров нескольких дилерских компаний Волжского автозавода. Данная информация пока официально не подтверждена, также не известно, чем вызвано подобное решение. По словам источника издания, подорожание ожидается с 1 августа примерно на 1% или 5000–7000 рублей.

Так Lada Granta теперь будет стоить от 449 900 рублей, минимальная цена Lada Vesta составит 606 900 руб. Хэтчбек Xray прибавит в цене 0,8% до 614 900 рублей. Самая дорогая модель линейки Lada станет Vesta Sport, цена которой после подорожания составит 1 021 900 рублей (+0,7%).

В общей сложности за июнь автомобилей марки Lada было продано на 2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Общие продажи за прошлый месяц достигли 30 768 автомобилей. Больше всего в прошлом месяце покупали модель Lada Granta, которой было продано 11 609 автомобилей, что на 2427 единиц больше, чем за аналогичный период прошлого года. На втором месте по продажам находится Lada Vesta. Эту модель купили 8947 раз, что меньше, чем в июне прошлого года на 826 единиц.

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