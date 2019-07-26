Братья Кличко подали в суд на телеканал Коломойского

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что он и его брат Владимир Кличко подали в суд на телеканал «1+1», принадлежащий олигарху Игорю Коломойскому, на котором ранее вел многочисленные юмористические программы президент Украины Владимир Зеленский.

Недовольство братьев Кличко вызвал сюжет, показанный месяц назад на «1+1», в котором братья Кличко обвинялись в причастности к рейдерским захватам зданий в Киеве.

«Ложь, манипуляции, откровенно сфабрикованная информация. Я и мой брат подали иск в суд на канал «1+1», который поливает нас грязью. Мне все равно на разных претендентов на должность главы Киевской городской госадминистрации и их амбиции, но очернять мою репутацию я не позволю» - заявил киевский градоначальник.

Кроме того, Виталий Кличко сказал, что глава офиса Зеленского Андрей Богдан (бывший адвокат Кломойского) заставлял его «координировать свои действия» либо с застройщиком Андреем Вавришем или с гендиректором «1+1» Александром Ткаченко.

Ранее Зеленский обратился в правительство с просьбой освободить мэра Киева Виталия Кличко от должности главы Киевской городской государственной администрации. Кличко совмещает должность избранного мэра столицы и должность главы администрации города. В результате этого полномочия Кличко будут существенно ограничены. А три дня назад Виталий Кличко был вызван на допрос на 26 июля в Государственное бюро расследований Украины по делу о незаконном использовании коммунальной земли столицы.

«Относительно информации об уголовном производстве ГБР относительно моих якобы каких-то нарушений. Абсолютно раздутая чушь! Хочу подчеркнуть, я, как мэр столицы, действую исключительно в правовом поле» - отреагировал на повестку Кличко в своем Facebook.