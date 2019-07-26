Чупков выиграл золото чемпионата мира с мировым рекордом

Российский пловец Антон Чупков выиграл золото на дистанции 200 метров брассом на ЧМ-2019 по водным видам спорта, который продолжается в южнокорейском Кванджу.

Наш спортсмен приплыл к финишу с фантастическим результатом 2.06,12, что является новым мировым рекордом. Прежнее достижение, которое принадлежало сразу двум пловцам – японцу Иппею Ватанабе и австралийцу Мэттью Уилсону, составляло 2.06,67.

Ранее сообщалось, что золотом ЧМ на той же дистанции брассом выиграла россиянка Юлия Ефимова. Также чемпионом мира стал ещё один наш соотечественник Евгений Рылов, который стал первым на дистанции 200 м на спине.