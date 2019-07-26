Делегация США посетила район проведения военной операции в Донбассе

Американская делегация во главе со спецпредставителем Госдепа США по Украине Куртом Волкером посетила зону военной операции в Донбассе. Согласно информации, пресс-службы штаба операции ОС Украины, в ходе официального визита в Киев, Волкер и временно поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор встретились с командующим ОС генерал-лейтенантом Александром Сырским.

Кроме того, члены американской делегации посетили КПВВ «Станица Луганская», где пообщались с местными жителями.

Напомним, Курт Волкер прибыл в столицу Украины накануне, где ранее уже провёл встречи с экс-президентом «самостийной» Петром Порошенко, а также с действующим украинским лидером Владимиром Зеленским.