Диетолог перечислил главные ошибки худеющих людей

Как рассказал диетолог Александра Швец, желающим сбросить лишний вес необходимо лишь привести в норму свое ежедневное питание.

«Если каждый день придерживаться правильного питания, вопрос лишнего веса будет закрыт навсегда», - резюмировала врач.

Она назвала главной ошибкой всех худеющих попытки заменить прием пищи сладким кофе, чего делать категорически нельзя, поскольку напиток не только вреден для желудка, но и очень калориен из-за сахара. Пить кофе можно после еды и без сахара.

Второй самой распространенной ошибкой является отказ от завтрака, поскольку утренний прием пищи - важный шаг на пути достижения нормального веса.

Швец советует делать завтрак калорийным, а именно приготовить себе кашу, омлет или запеканку. Можно позволить себе и бутерброд с сыром, пишет ИА «Версия».

Третьей ошибкой является сокращение количества приемов пищи, а именно, питание раз или два раза в день наоборот сработает на прибавку в весе, заметила диетолог. Она уточнила, что для достижения результата питаться нужно каждые четыре часа, что поможет организму комфортно себя чувствовать, а лишние килограммы не отложатся.