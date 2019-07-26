Ефимова выиграла золото на 200 м брассом в отсутствии дисквалифицированной Кинг

Российская пловчиха Юлия Ефимова уверенно выиграла золото на дистанции 200 метров брассом на ЧМ по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском городе Кванджу. Наша спортсменка финишировала первой с результатом – 2.20,17.

Примечательно, что её основная конкурентка – двукратная олимпийская чемпионка, пятикратная чемпионка мира Лилли Кинг, попортившая россиянке немало нервов на ОИ-2016, ещё в квалификации нарушила правила в первом повороте и даже не была допущена до полуфинала.

Напомним, в ходе Игр в Рио Кинг сделала несколько резких заявлений в адрес Ефимовой, неоднократно при этом подчёркивая, что спортсменам с допинговым прошлым нет места на Олимпиаде. Кроме того, россиянка подверглась мощному давлению и со стороны болельщиков на трибунах, которые освистывали её при каждом появлении в бассейне, в том числе, и во время финала.

Однако и сама Кинг тогда также оказалась в эпицентре скандала. После того как американка выиграла золото у Ефимовой на дистанции 100 метров брассом, в Сети Интернет появилось видео заплыва, на котором видно, что спортсменка из США, выполняя поворот, попеременно касается бортика руками – такая техника прохождения поворота – её фишка, и Кинг заслуживала наказания ещё три года назад. В 2016 году её простили, но от судьбы не уйдёшь, она догнала её сейчас.