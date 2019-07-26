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Экспорт пшеницы может резко сократиться

Москва, 26.07.2019
#Зерно
#Анна Королева
  • Экспорт пшеницы может резко сократиться

Валерий Матыцин/ТАСС

Поставки зерновых на экспорт из России в текущем сезоне, по оценке «Совэкона», могут упасть на 5,4%, до 41,9 млн тонн. Оценка вывоза всех зерновых, зернобобовых и продуктов их переработки понижена на 7 млн тонн, до 41,9 млн тонн. Прогноз отгрузок пшеницы снижен на 6,2 млн тонн, до 31,4 млн тонн, сообщает «КомменсантЪ» со ссылкой на обзор аналитического центра. Отгрузки при этом снижаются второй сезон, тогда как число экспортеров только растет.

«Совэкон» пересматривает оценки экспорта после снижения прогноза нового урожая. 24 июля аналитики понизили оценку сбора зерна в России в 2019 году с 121,9 до 117,2 млн тонн, пшеницы — с 76,6 до 73,7 млн тонн на фоне засушливой и жаркой погоды в мае—июне. Пока большинство участников рынка ожидают относительно высокого урожая в России, но по факту он будет средним, что усугубится резким сокращением переходящих запасов, говорится в обзоре «Совэкона».

В Институте конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) ожидают экспорт зерновых на уровне 42,5 млн тонн, включая 33,2 млн тонн пшеницы, заявил гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько. Глава «Прозерно» Владимир Петриченко прогнозирует отгрузки всех зерновых и зернобобовых примерно в 44 млн тонн, пшеницы — около 35 млн тонн. В Минсельхозе, впрочем, сообщили, что пока сохраняют общий экспорт зерна в новом сезоне на уровне 45 млн тонн, включая 36 млн тонн пшеницы.

О снижении объемов экспорта предупреждали уже давно, так что никакой новой информации данный прогноз не несет, отмечает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев. Причины сокращения отгрузок стоит искать в сверхуспешном 2018 году, когда уже в первом месяце сезона было вывезено 4,8 млн тонн зерна благодаря огромным накопленным запасам, а это очень много учитывая, что в прежние годы в июля экспортировалось не более 3 млн тонн. Так что текущие прогнозы касательно 3,5 - 3,7 тонн зерна, которые должны быть отгружены по итогу июля, являются весьма оптимистичными. 

В прошлом году сложилась достаточно волатильная ситуация на международном рынке сырья: цены на пшеницу колебались в пределах 10%, тогда как внутренние цены оставались достаточно высокими, напоминает аналитик. Производители предпочли подстраховаться и заключили меньше контрактов на поставку. В целом это верное решение, так как текущие мировые цены все еще ниже прошлогодних: отчет Минсельхоза США не подтвердил ожидания касательно сокращения посевных площадей.

Сложившаяся ситуация вполне рыночная и не требует какого-то вмешательства со стороны правительства, несмотря на важное значение отрасли для бюджета, полагает Геннадий Николаев. Кроме того, напоминает он, в рамках федерального проекта «Экспорт продукции АПК» планируется потратить порядка 407 млрд рублей на развитие сельского хозяйства, что должно увеличить объемы экспорта пшеницы почти на 30%.

Тем не менее, не все так гладко. Прогноз Минсельхоза давно не обновлялся и базировался в том числе на предположении о том, что посевные площади в 2019 году вырастут на 1,2 млн га, а этого не произошло, отмечает директор департамента стратегического маркетинга НАО «Евроэксперт» Евгения Шалихманова. По данным Росстата об урожайности, мы пока отстаем от прошлого года, однако окончательные выводы делать рано – к 24.07 было убрано только 15% площадей в целом по России, а по отдельным федеральным округам и того меньше. Причина, по которой снижаются прогнозы по урожаю – в жаркой погоде в конце мая-июне.

Производители, видя такие прогнозы, ждут роста цен, придерживая продажи, отмечает эксперт. Экспортеры надеются на некоторое ослабление рубля. Всё это вместе приведет к тому, что экспортные поставки в начале нового сезона будут заметно ниже прошлогодних.

Снижение урожайности в России, конечно, поддержит мировые цены, однако значительного роста никто не ожидает, благодаря хорошим видам на урожай в Европе и на Украине.

Падение экспорта зерновых, в первую очередь, скажется на самих экспортерах, уверена Евгения Шалихманова. По ее словам, в группе риска по доходности, например, может оказаться ОЗК, где доля ВТБ составляет 50% минус одна акция – на долю ВТБ приходится серьезная часть этого рынка и в случае, если объемы будут падать необходимо будет предпринимать меры над еще большим увеличением доли по объемам отгрузок. Не добавляет оптимизма и тот факт, что общее число экспортеров зерна за последние годы увеличилось, и за счет снижения урожайности они будут бороться также за свою долю на мировом рынке.

 

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