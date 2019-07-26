Гисметео, прогноз погоды на осень: и летний зной, и зимний холод

Пока Европа плавится от жары, на Русской равнине продолжаются температурные качели и климатические перепады. По прогнозу Гимсметео, такая погода сохранится в России и предстоящей осенью. В своём долгосрочном прогнозе, опубликованном сегодня, метеорологи обещают жителям большинства регионов страны и летний зной, и резкое похолодание с дождями и грозами, и даже зимний холод со снегопадами.

Погода осенью-2019 на Урале. Прогноз Гисметео

Проанализировав многолетние показания погоды в период с сентября по ноябрь, синоптики Гисметео, пришли к выводу, что осенью-2019 к западу от уральских гор выпадет большое количество осадков, будет холодно и влажно. При этом на востоке Урала прогнозируется сухая погода с минимумом дождей. В целом температурный фон на территории Уральского федерального округа прогнозируется в пределах от плюс 16 до минус 6.

В 2019 году, по прогнозу синоптиков, Бабье лето на Урале наступит не раньше 12 сентября, при этом его продолжительность составит не более 10 дней. В первый осенний календарный месяц ожидается 9-16 градусов выше нуля. Осадки прогнозируются, но непродолжительные, всего выпадет около трети месячной нормы.

Первые морозы придут на Урал во второй половине октября. Таким образом, начиная с последней декады второго осеннего месяца, солнечных дней станет гораздо меньше, небо затянут облака, будет пасмурно, хотя и не очень дождливо. Предположительно, в конце месяца выпадет снег, а температурный фон опустится до плюс 5 – минус 2.

Ноябрь-2019 на Урале фактически станет первым полноценным зимним месяцем: термометры будут стабильно показывать ниже нуля, снег начнёт выпадать в ежедневном режиме, возможны снегопады. Максимальные морозы ударят в последнюю неделю последнего месяца календарной осени этого года – в период с 24 по 30 ноября синоптики обещают минус 8-10.

Прогноз погоды на осень-2018 в Крыму

Осень в Крыму, по прогнозу Гисметео, ожидается очень комфортной для отдыха: сочетание тёплой погоды, красивой природы и свежих фруктов делает полуостров в это время года очень привлекательным. Самая комфортная климатическая обстановка прогнозируется в сентябре. В первый осенний месяц этого года температура воды и воздуха на самых популярных курортах Крыма останется оптимальной, как для пляжного отдыха, так и для путешествия по многочисленным достопримечательностям полуострова.

В первые 14 дней сентября температура воздуха на приморских курортах в светлое время суток будет держать в диапазоне плюс 23-25, в ночные часы градусники покажут 18-20 выше нуля. В конце месяца возможны осадки и понижение температурного фона до плюс 19-21 днём и до плюс 13-15 – после полуночи. Температура воды на пляжах Чёрного моря – составит плюс 22-24 и 23-25 – на азовском побережье.

В октябре в Крыму, по-прежнему, будет вполне комфортно, хотя количество осадков, по прогнозу Гисметео, резко увеличится. Во второй декаде октября понизится и температура, средние показатели которой составят плюс 13-15 днём и 10-12 ночью. В конце октября – начале ноября-2019 почти на всей территории полуострова начнутся резкие температурные перепады воздуха, а также сильные порывы ветра и шторм на море. Во второй половине последнего осеннего месяца в Крыму будет пасмурно и дождливо.

Гисметео. Прогноз погоды на осень-2019 в Москве

По прогнозу Гисметео, осень-2019 в Москве будет умеренно тёплой. Количество осадков вряд ли превысит среднестатистическую норму за последние 10 лет. Самым тёплым традиционно станет сентябрь. В начале месяца средняя температура воздуха в дневные часы составит плюс 15-17, ночью – 10-12 выше нуля. В первой половине октября температура воздуха понизится, а количество осадков возрастёт. Начнутся температурные качели, а также смена атмосферных фронтов. К концу месяца похолодает до плюс 10, ночью ожидаются заморозки, а первый снег выпадает уже в середине ноября-2019.

Прогноз погоды на осень-2019 по народным приметам

Иногда для своих прогноз синоптики используют народные приметы. Согласно им, осень-2019 порадует россиян в период Бабьего лета тёплой погодой. Однако, начиная со второй половины осени, Русскую равнину накроют проливные дожди и заморозки.

Наши предки считали, что дождливое лето – предвестник засухи в осеннюю пору; если в августе ночами не слышно лягушек – сентябрь будет очень тёплым; молния с грозами без дождей в середине августа – обещает сильный ветер в октябре и морозы ноябре; гроза в последнюю неделю календарного лета – предрекает тёплую погоду в середине осени.