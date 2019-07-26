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Кличко не явился на допрос

Москва, 26.07.2019

Мэр города Киева не явился на допрос в Государственного бюро расследований (ГБР). «Ни Виталий Кличко, ни его представители не пришли в ГБР. Напомню, мэр столицы был вызван сегодня для дачи показаний в статусе свидетеля в производстве о возможных незаконных действиях при заключении договора аренды земельного участка для строительства и эксплуатации жилого дома в г.Киеве» - написал директор ГБР Роман Труба в Telegram.

Сегодня премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Кабмин рассмотрит вопрос о согласовании увольнения Виталия Кличко, главы Киевской городской государственной администрации, на своем ближайшем заседании – 31 июля. Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился в правительство с просьбой освободить мэра Киева Виталия Кличко от должности главы Киевской городской государственной администрации. Кличко совмещает должность избранного мэра столицы и должность главы администрации города. В результате этого полномочия Кличко будут существенно ограничены.

 

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