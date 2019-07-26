Курс доллара: рубль резко отреагировал на новости из США

Доллар перешёл к сильному росту вечером в пятницу, отреагировав на заявление Ларри Кудлоу – советника президента США Дональда Трампа. По данным на 18:30 мск курс доллара на торгах Московской бирже составлял 63,45 руб., евро торгуется по 70,52 руб.

При этом сегодняшний день для пары доллар-рубль начался вполне спокойно. Нацвалюта никак не отреагировала на решение ЦБ РФ снизить ставку на 25 базисных пунктов, продолжая торговаться на уровне 63,11-63,25.

Однако новость, пришедшая из-за океана взорвала обстановку на рынках – Кудлоу в интервью СNBC заявил, что любые интервенции со стороны властей США на валютнoм рынке исключены.

Сразу после этой новости индекс доллара Bloomberg подскочил до максимума более чем за месяц, индекс доллара к шести валютам пробил психологическую отметку 98,00. Акции на бирже в Нью-Йорке упали на 0,5%, резко снизилась цена на нефть, а курс доллара начал расти фронтально, в том числе к рублю.

Курс доллара поддержали также достаточно сильные данные по ВВП США – 2,1% за апрель-июнь, хотя этот показатель снизился по сравнению с предыдущим периодом (3,1%).