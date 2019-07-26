Медики рассказали об опасности травяного чая для здоровья

Как рассказал преподаватель медуниверситета имени Сеченова Сергей Коваленко, травяные чаи популярны среди поклонников здорового образа жизни, а также желающих сбросить лишние килограммы. Действительно травяные чаи более активно запускают обмен веществ, что позволяет без труда избавиться от лишнего веса, продолжил врач.

Однако даже такой безобидный на первый взгляд напиток способен нанести серьезный урон здоровью. Происходит это из-за потери большой части жидкости, витаминов и минеральных веществ в процессе употребления такого чая, сообщил Коваленко. Так, что травяной чай скорее можно отнести к биодобавкам, чем к традиционному напитку.

Медик сообщает, что итогом постоянного применения травяного чая может стать «высушенность» организма, из-за чего данный метод похудания подходит больше молодым, чем людям старшего возраста.