МОК разрешил российским спортсменам выступить на Олимпиаде-2020 под своим флагом

Российским спортсменам разрешили выступать на Летних Олимпийских играх 2020 года, которые пройдут в Токио, под своим флагом.
Согласно информации, опубликованной на сайте Олимпийского комитета России (ОКР), МОК направил ОКР официальное приглашение за подписью Томаса Баха принять участие в Играх-2020.
Таким образом, в отличие от Игр в Пхенчхане ОКР получил возможность сформировать полноценную олимпийскую национальную команду, которая выступит в Токио под российским флагом, без всяких ограничений и дополнительных условий.
При этом подчёркивается, что это касается представителей всех видов спорта, в том числе и легкоатлетов, имеющих допуск к участию в соревнованиях от IAAF.
Напомним, Игры-2020 пройдут в следующем году в столице Японии с 24 июля по 9 августа.