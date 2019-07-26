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Москва передумала оставлять Киев без газа

Москва, 26.07.2019

Россия готова заключить с Украиной краткосрочную сделку по газу, сообщает Reuters, ссылаясь на собственный источник, который заявляет, что подобным методом Москва хочет выиграть время, необходимое для завершения строительства трубопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».

Также источник, который знаком с планами российского правительства, рассказал, что соглашение сроком на один год придет на смену 10-летнему договору.

«Киев намерен заключить новую долгосрочную сделку на 10 лет, что выгодно для нас. Соглашение на один год будет в самый раз», —рассказал источник.

Данную позицию подтверждает и источник, близкий к руководству ЕС и знакомый с планами «Газпрома», пишет РБК. СМИ сообщает, что в газовой корпорации отказались комментировать данную информацию.

Ранее в июне текущего года руководитель украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщил о предложенном «Газпрому» варианте нового соглашения, предусматривающего не транзит, а своп газа.

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