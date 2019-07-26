МВФ поставил Украину на паузу

Миссия международного валютного фонда (МВФ) готова вернуться к переговорам о предоставлении Украине транша в рамках новой программы кредитования. Но произойдет это, пишет "Вести.Экономика", только когда новое правительство прояснит свою политику, заявил в рамках регулярного брифинга для прессы представитель фонда Джерри Райс.

Миссия МВФ прибыла в Киев сразу после избрания нового президента Украины, но, не начав работу, покинула страну. "Миссия готова вернуться на Украину, как только будет ясность по политике нового правительства", - сообщил Джерри Райс.

Совет директоров МВФ в декабре 2018 г. утвердил новую кредитную программу stand-by для Киева, согласно которой Украина получит 3,9 млрд долларов. Срок ее реализации составляет 14 месяцев. При этом 1,4 млрд долларов по решению фонда были выплачены в декабре 2018 года, а остальные средства станут доступны по итогам полугодовых обзоров.



МВФ умело манипулирует Украиной, как и другими развивающимися странами, в своих интересах, уверен аналитик «Алор» Алексей Антонов. Задача фонда — путем предоставления кредитов, которые страна не в состоянии вернуть, получить возможность все больше и больше влиять на ее внутреннюю политику. Элиты Украины пытаются извлечь для себя очевидную пользу от этих кредитов, не защищая интересы граждан, дистанцируясь от них, в результате на выборах побеждают популисты, которые декларируют некую настоящую «демократию», а на деле расшатывают и разрушают текущие демократические институты. Это в данный момент происходит во всех развивающихся странах, ситуация Украины не уникальна.

На что потратить очередной кредитный транш, известно еще задолго до его получения, и во многом это будет текущее потребление страны, а не переустройство базовых принципов, слагающих экономику, указывает эксперт. Так формируется зависимость от траншей, жить без которых уже невозможно, но и платить по которым при текущем уровне экономического роста и разобщенности общества и власти тоже не получится. МВФ все это хорошо понимает, тем более что у нее есть большая статистическая подборка аналогичных развивающихся стран, которые угодили в такую же ловушку.

По мнению Антонова, МВФ ждет первых шагов вновь избранной Рады, в которой 43,1% голосов получила партия Зеленского, и попытается понять, насколько Рада договороспособна в дальнейшем, получится ли управлять процессом принятия политических решений в стране, или он будет независимым. Этого, скорее всего, не знает пока и сам Зеленский.

Для Украины трудность еще и в том, что через призму переговоров с МВФ на возможность выдавать ей кредиты также смотрит ЕС и еще ряд стран. Если переговорный процесс с МВФ будет прерван, то возможность получать и рефинансировать остальные кредиты может исчезнуть и может наступить скорый дефолт.

Пауза в выделении новых траншей со стороны МВФ логична накануне полной смены власти, которая не только к весне уже предсказывалась большинством экспертов, но и явственно витала в воздухе, считает шеф-аналитик ГК ТелеТрейд Пётр Пушкарёв. Теперь МВФ для возобновления переговоров, во всяком случае официальных, будет ждать формирования нового правительства Украины. Но за этим дело надолго не станет: получившая абсолютное большинство в Раде и действительно очень популярная в народе партия Зеленского быстро с этой задачей справится. Но понятно и то, что этого мало: МВФ хотела бы полностью прояснить для себя направление, в котором будет двигаться новое правительство, а вероятно, и сама команда Зеленского на этот счёт пока не вполне определилась, и в окружении нового президента есть разные мнения.

Из моментов, которые наверняка понравятся МВФ, безусловная решимость Владимира Зеленского расследовать громкие коррупционные дела, не стесняясь затронуть соратников бывшего президента Порошенко и других представителей уже по сути бывших элит, от которых так устала Украина, считает аналитик. Элементарно разворовывалось столько денег, что наверняка вскроются в том числе и каналы "нецелевого использования" средств изсобственно выделявшихся ранее траншей МВФ, а также из военной помощи.

Станет явным и официально признанным многое, что шло на пользу лишь конкретным крепко присосавшимся к финансовым потокам персонажам, но никак не украинской экономике. На слуху в украинских интернет-СМИ немало фамилий, которые уже заранее стали именами нарицательными. И не случайно, что формирование действительно независимого антикоррупционного судебного органа было одним из главных условий, на невыполнение которых МВФ постоянно пенял правительству Порошенко.

Каждый раз эта тема становилась камнем преткновения, как, впрочем, и тема якобы необходимости повышать ещё сильнее тарифы на газ и электроэнергию для населения и предприятий Украины, говорит Пётр Пушкарёв. Из-за неполного выполнения последнего условия регулярно осложнялись переговоры по очередным траншам от МВФ. Но тема роста коммунальных платежей до размеров, которые и так неподъёмны для многих семей, стала на Украине настолько болезненной и по понятным причинам использовалась командой Зеленского во время предвыборной кампании.

Так что теперь тем более сложно себе представить, чтобы новое правительство пошло в этих вопросах на какие-либо новые уступки МВФ: у Зеленского достаточно политической воли, чтобы не позволить "гнобить" население ценами на газ и электричество ещё сильнее и так же беззастенчиво, как это делалось при прежней власти. Соответственно, полагает эксперт, и дополнительные сложности в переговорах по новому траншу обязательно возникнут на почве защиты переговорщиками Зеленского интересов национальной украинской экономики - они не будут делать так же слепо то, что поспособствует скорее сворачиванию производств, или проблемам для сельскохозяйственного сектора.

Границы "личного" украинского пространства будут, безусловно, обозначены, уверен Пётр Пушкарёв. Поначалу мягко, с обещаниями вопросы более детально проработать, чтобы этот жирный минус не перевесил в глазах делегации МВФ не менее жирный плюс в вопросе борьбы с коррупцией и разворовыванием денег, без чего их просто не было бы смысла дальше выделять на что-то, кроме выплаты процентов самому же МВФ или другим кредиторам - фактически, мимо самой Украины.

По мнению эксперта, на данный момент и решением этого вопроса, а также подтверждением ранее взятых на себя Украиной обязательств, МВФ вполне удовлетворится и продолжит уже с осени переводить Украине остальные средства в размере $1,4 млрд из одобренной в декабре 2018 на 14 месяцев программы траншей на общую сумму $3,9 млрд. О чём-то же большем придётся продолжать переговоры позже и отдельно - команде Зе будет что предложить, в частности, по программе честной прозрачной приватизации предприятий с полным допуском к этому процессу иностранного капитала.

Что касается вопроса, протянет ли украинский бюджет долго, если допустить это теоретически, полностью без траншей МВФ - то, разумеется, пока и близко нет, указывает Пётр Пушкарёв. Хотя бы по причине накопленного за предыдущие 28 лет правительством Украины долга почти на 77 млрд долларов. Без траншей МВФ Украине до конца года угрожает дефолт, говорит Пётр Пушкарёв, и МВФ поэтому почти наверняка пойдёт навстречу уже в ближайшие месяцы: не ради Украины, так ради себя и ради других кредиторов.

Другое дело, что Украине не мешало бы поискать и другие финансовые резервы, чтобы начать сводить концы с концами: например, на фоне полнейшей финансовой несостоятельности, военные статьи украинского бюджета были ещё и увеличены при Порошенко в 2019 года на 16%, со 178 млрд гривен до 212 млрд гривен.

То есть, почти до 7,6 млрд долларов, что составляет 5,4% ВВП страны и в 5,5 раз больше, чем те суммы, которые Украина ожидает до конца этого года от МВФ. Понятно, что в этих деньгах львиную долю составляют необходимые расходы на денежное содержание военнослужащих, и они не могут быть уменьшены, но всё же в целом при такой бедности закладывать в оборонку по сути по $200 "с носа" на каждого жителя Украины - недопустимое расточительство.

Пока что по заявлениям Зеленского и его окружения как раз не чувствуется, готовности урезать военные бюджеты - но кто знает, ситуация вполне может измениться, если будет по-настоящему остановлена война на Донбассе. И есть больше шансов, что ради амбиций сохранения Украины в орбите НАТО могут последовать ещё и новые заказы западной военной техники, опять же за деньги украинцев, и абсолютно бесполезные при этом в каком-либо военном плане.

Впрочем, именно в "оборонке" огромна доля как раз коррупционной составляющей, и возможно до половины денег из военного бюджета уходит в руки наживающимся на этом олигархам - и Зеленский мог бы сыграть на этом, заморозив хотя бы частично эту бездумную трату средств до полной "инвентаризации" и выяснения - и не исключено, что эта мера могла бы снискать в народе популярность, несмотря на все патриотические настроения. А если в правительстве Зеленского соберётся достаточно прагматиков, способных оценить масштаб финансовых потерь от сворачивания связей с Россией, то не исключено, что Украина может на втором-третьем году правления Зеленского нарастить заметно и товарообороты с Россией, попытавшись восстановить хотя бы часть утраченных хозяйственных связей.

На сегодня это кажется вроде бы маловероятным сценарием, считает Пётр Пушкарёв, однако при огромном кредите доверия к новому президенту возможно, что он решится наверстать часть упущенного за последние годы, формально объяснив это людям нежеланием подчинять интересы украинской экономики идеологическим догмам, пока страна безусловно недобирает товарооборотов на европейском направлении