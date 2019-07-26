На Украине предлагают «хорватский сценарий» захвата Донбасса

Украинский посол в Хорватии и Боснии и Герцеговине Александр Левченко завил в эфире YouTube-канала политолога Юрия Романенко, что для «освобождения» Донбасса Киеву следует пойти по хорватскому сценарию, который предусматривает ввод на территорию Донбасса и Луганской области иностранных военных и разоружение Народной милиции.

Подобный вариант поможет переизбрать власть в самопровозглашенных республиках, разоружить ополченцев и добиться «вывода незаконных вооруженных формирований», считает дипломат.

Напомним, в 1995 году армия Хорватии ликвидировала самопровозглашенную Республику Сербская Краина, начав операцию «Буря», продолжавшуюся несколько дней. В результате за 84 часа хорватская армия в составе 200 тысяч военных взяла под свой контроль все сербские территории за исключением Восточной Славонии.