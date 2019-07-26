Цена на нефть «топчется» на месте

Утром 26 июля цены на нефть показывают слабые попытки к росту, передает REGNUM. При этом инвесторы опасаются риска «вялого спроса», на который указывают противоречивые сигналы в отрасли, рассказал эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Эксперт отметил разочарование рынка «недостаточно голубиным тоном заседания ЕЦБ», не пожелавшим снижать ставку до сентября.

Также росту цен помешали данные о росте предложений. К примеру, о расширении нефтепровода Восток—Запад уже к началу сентября сообщила государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco.

Также участники рынка обращают внимание на договор Саудовской Аравии и Кувейт по возобновлению добычи нефти в нейтральной зоне. Суммарный дневной объем добычи составляет 500 тыс. баррелей в день.