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Отстали почти безнадёжно

Москва, 26.07.2019
Раз на дворе лето, то проходит очередная Международная математическая олимпиада (ММО), чемпионат мира по математике среди школьников старших классов. Раз проходит ММО, то команда России в очередной раз показывает отчаянно кислый результат. Раз команда показывает кислый результат, образовательное начальство докладывает стране (то есть, на самом-то деле, более высокому начальству) об очередной славной победе. Вот и на этот раз всё прошло как по нотам: выступили, опростоволосились, хвалимся.
#Образование
#Математика
#Общество
  • Отстали почти безнадёжно

Когда в 1995 году появилась эта эмблема, мы еще не особо радовались и попаданию в "тройке"

ММО

 «Войдя в шестёрку лучших команд мира по математической грамотности (по грамотности, а не по математике – очень характерная ошибка! – А. П.), наши школьники и тренерский коллектив подтвердили высокий уровень подготовки российской школы в точных науках», – так прокомментировала новость министр просвещения Ольга Васильева. Официальная «Российская газета» приводит и славные подробности: мол, наши математики «показали отличный результат - две золотые и четыре серебряные медали. Опередили соперников более чем из ста стран».

Формально почти всё правда, по сути – ложь. В советские времена ходил анекдот о том, как «Правда» сообщает о забеге, в котором было два участника, наш и американец: «Советский спортсмен показал выдающийся результат, заняв второе место. Представитель США пришёл к финишу предпоследним». Точь в точь так мы и рассказываем сейчас про ММО. Ах, все наши участники добились медалей! Ещё бы они не добились. Если не считать 1985 года, когда олимпиада проходила в Хельсинки, а потому в неё «по политическим соображениям» включили слабо подготовленного школьника из советской ещё Эстонии, ни один из наших ребят без медали отродясь не оставался. В мюнхенских пивных всегда есть пиво; русские школьники всегда с медалями по математике – чем тут так уж хвастаться?

На самом же деле, шестое место в этом традиционном (60-м по счёту) соревновании было для нас позором. Это примерно так, как если бы шестое место заняли наши художественные гимнастки или шестнадцатое – наши хоккеисты. Долгие не годы даже, а десятилетия советская, а потом и российская команда неизменно была в числе лидеров. Ещё в 2007 году наша команда выиграла, 2008-2010 годы – мы вторые и третьи, 2011-2014 – уже четвёртые. В 2015-м – оскорбительный провал: по сумме баллов, завоёванных участниками, Россия стала восьмой, в командном зачёте (по медалям, как на спортивных олимпиадах) – двадцать первой.

Провал был всесторонний. Впервые за всю историю (более чем за полвека) страна не выиграла ни одной золотой медали; ни один из наших участников не решил хотя бы четырёх из шести олимпиадных задач – и так далее. «Эксперт» написал тогда злую заметку («Дореформировались»), и нас сильно укоряли за нагнетание негатива. Да что там нас.  Журнал «Математическое просвещение» отказался печатать статью с подробным анализом неудачи команды: мол, чего там анализировать? Случайность! Оно бы и прекрасно: случайность так случайность – да только следующим летом Россия проиграла и следующую ММО. Мы заняли то же самое восьмое место, причём отстали от лидера, команды США, ещё заметнее, чем в прошлый раз: не на шесть набранных баллов, а на десять. Снова никто из наших ребят не решил более четырёх задач, зато впервые за много лет нашёлся молодец, одолевший всего две.

В 2017-м  году мы одиннадцатые. По набранным баллам наши отстали от победителей уже качественно (128 против 170), обогнав всего на балл таких математических гигантов, как Греция и Грузия и отстав от Монголии, Туркмении и Таджикистана. Впервые в истории советской и российской сборной половина наших ребят не вошла в первую сотню рейтинга, а один из наших и вообще стал 265-м. Ну, а руководители команды и образовательное начальство, естественно, с удовольствием доложили об очередном успехе. А кто может им громко возразить? Ведь и в этой сфере отечественного образования давно произошла монополизация власти. Люди, руководящие подбором и подготовкой команды, всем довольны и покладисты, с ключевыми людьми смежных сфер (будь то «работа с одарёнными детьми» или школьная математика) сработались и сдружились, а потому и ими все довольны. Они будут монопольно руководить и дальше, тем более что у них всё идёт хо-ро-шо! Хо-ро-шо! Каждое выступление – это успех! Ус-пех! Ус-пех!..

И уж конечно как громовой успех был подан результат прошлого года, когда Россия внезапно оказалась на втором командном месте. Разрыв с победителями вновь сократился до обозримых одиннадцати баллов. Ураган восторгов и поздравлений. Президент Путин назначает премии за медали олимпиад: миллион ребёнку и столько же наставнику за золото и поменьше за серебро и бронзу. Понятно, что теперь-то уж никто ничего менять не будет. И не поменяли. И прошлогодний успех остался всего лишь приятной случайностью. Шестое место и безумные сорок восемь баллов отставания от победителей, американцев и китайцев. От занявших третье место южнокорейцев – сорок семь. Такие отставания если и преодолеваются, то уж никак не с помощью стратегии «кричать об успехах и ничего не менять». А ведь ММО-2020 пройдёт у нас, в Санкт-Петербурге. Будет крайне неприятно в очередной раз опозориться у себя же дома, но пока всё идёт именно к этому.

От системы отбора и подготовки участников ММО, имевшейся в СССР, не осталось уже ничего. Тогда на олимпиады отбирали по многоуровневой системе: олимпиады районные, городские, областные и республиканские, всесоюзные, международная. Талантливых ребят перед всемирной олимпиадой приглашали в специальный лагерь, где в очном соперничестве в формате ММО выбирали наиболее функционально и психологически подготовленных. Теперь всё не так. Члены команды стали отбираться в зависимости от выступлений на Всероссийской олимпиаде школьников и на различных (и разнокачественных) отечественных и иностранных математических состязаниях, никоим образом не напоминающих условия проведения ММО. Неоднозначную роль сыграла и президентская щедрость. Говорят (в руках я документа не держал, но очень уж достойные люди говорят), тут же сварганили положение, по которому половину президентского наградного миллиона получают федеральные наставники сборной, а подготовивший его родной наставник получит лишь оставшуюся половину – да и то лишь в случае, если ребёнок указывал его имя все годы подряд. Медийный аналог этого грабежа – уже мелькающие там и сям восклицания, что все медалисты из всех (не только математических) олимпиадных команд подготовлены в «Сириусе». Ясен пень, в «Сириусе», за переполненный купаниями и экскурсиями летний месяц – где же ещё-то? Не за годы же упорного труда в родной школе… Кто будет готовить сильных участников, когда таким манером настоящие наставники лишатся какой-либо поддержки вообще, непонятно.

Так что лучше бы перестать врать об успехах и начать делать выводы из очевидно провальных результатов. Сменить руководство команды и попробовать воссоздать прекрасно зарекомендовавшую себя систему отбора и подготовки участников, выстроенную тридцать лет назад. Если не к Олимпиаде в Петербурге, так к следующим олимпиадам хоть надежда появится.

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