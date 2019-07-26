Порошенко обвинили в задержании российского танкера

Вадим Новинский – депутат Рады – предположил, что бывший украинский лидер Пётр Порошенко причастен к задержанию СБУ российского танкера Nika Spirit. По мнению парламентария, инцидент в порту Измаил мог быть специально спланирован сотрудниками СБУ близкими с прошлой президентской администрацией, пишет газета «Известия».

При этом депутат пояснил, что назначенный Владимиром Зеленским временно исполняющий обязанности главы СБУ Иван Баканов пока не обладает необходимым набором полномочий, чтобы полностью контролировать работу ведомства.

«Баканов станет реально главным в СБУ лишь после того, как Верховная Рада официально подтвердит его кандидатуру. А пока в СБУ много тех, кто остался в этой силовой структуре со времён экс-президента. Причастность же Порошенко к задержанию танкера объясняется его страстным желанием помешать налаживанию отношений между РФ и Украиной», – резюмировал Новинский.

Напомним, 25 июля СБУ совместно с Военной прокуратурой задержали в порту Измаил российский танкер Nika Spirit. По мнению украинских силовиков, ранее танкер назывался Neyma. Кроме того, они утверждают, что именно это судно в ноябре 2018 года заблокировало Керченский пролив, помешав кораблям ВМФ Украины «Никополь», «Бердянск» и буксиру «Яны Капу» пройти в Азовское море.

Сотрудники СБУ провели на танкере обыск, были изъяты документы, записи переговоров и бортовые журналы, а экипаж был допрошен. Позже всех российских моряков отпустили. В настоящее время они уже находятся на территории РФ. Танкер признан вещественным доказательством – он останется в украинском порту.