Раскрыт ещё один секрет долголетия

Ада Хэлворт – жительница британского графства Северный Уэльс – отпраздновала свой 108-й день рождения. С этой пусть и не круглой, но очень солидной датой именинницу поздравили её многочисленные родственники и даже королева Великобритании Елизавета II.

В интервью местным СМИ женщина поделилась секретом своего долголетия, который оказался прост – всю свою жизнь Хэлворт старается быть активной и веселой, а ещё очень любит посмеяться. Кроме того, она всегда вела здоровый образ жизни, никогда не курила и не употребляла спиртные напитки.

По словам именинницы, замужем она была один раз. Её супруг скончался ещё в 1980-м году. После этого Ада переехала жить в Честер, чтобы находиться ближе со своей семьёй, а с начала 2019 года она живёт в доме престарелых в Северном Уэльсе.

У долгожительницы большая семья: дети, внуки, правнуки. Все они, а также многочисленные друзья долгожительницы приехали поздравить её с очередным днём рождения. При этом, как подчеркнула сама Ада Хэлворт, она надеется дожить, как минимум до своего 110-го юбилея.

Ранее сообщалось, что другая жительницы Великобритании Мэри Эмерсон, которой в этом году исполнилось 100 лет, раскрыла удивительный секрет своего долголетия. По её словам, долгую и счастливую жизнь она прожила благодаря жизнерадостному характеру, а также любимому блюду – сосискам в тесте.