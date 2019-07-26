Россия предложила Украине продлить контракт на транзит газа

Александр Новак – глава Минэнерго – рассказал журналистам, что Москва предложила Киеву на действующих условиях продлить на год контракт по транзиту газа. При этом он подчеркнул, что пока никакой реакции из Украины на это предложение не последовало, передаёт РИА Новости.

«Нужно, чтобы правительство прокомментировало, потом мы будем просто обсуждать это», – пояснил чиновник.

Кроме того, он отметил, что если в договоре и будут какие-то изменения, то это прежде всего вопрос коммерческих переговоров между компаниями.

Напомним, в конце этого года истекают действующие контракты на поставки российского «голубого» топлива на территорию «самостийной».