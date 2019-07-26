Рынки в ожидании ключевого события

В ожидании решения ФРС о ключевой ставке, которое будет принято на следующей неделе, европейские акции немного подросли в то время, как ставки по американским казначейским обязательствам не изменились.

Так, например, немного вырос Stoxx Europe 600 Index в немалой степени благодаря Nestle SA, акции которой выросли. Но с другой стороны, акции Kering подешевели после появления данных о замедлении темпов продаж.

Американские фьючерсы поползли вверх. Рынок встряхнули данные по продажам Alphabet, оказавшиеся выше прогнозов экономистов. Дальнейший рост остановила информация о том, что прибыль Amazon будет ниже прогнозируемой.

Что касается Азии, то там большинство биржевых индексов (это не относится к Шанхайской бирже) снизилось.

Доллар сохранял относительно прочные позиции в ожидании данных по росту экономики в США, которые должны поступить ближе к вечеру. Евро же, напротив, снизился.

В отношении компаний у инвесторов вопросов пока нет – с прибылью у большинства все в порядке. Куда больше беспокойств вызывают данные по росту национальных экономик. Так, ВВП США во втором квартале будет предположительно ниже 3,1%, показанных в первом квартале.

Наибольшее внимание финансистов сейчас приковано к центробанкам и, в первую очередь, конечно, к Федеральной резервной системе.

«После того, как ЕЦБ вчера (25 июля) открыл дверь для более мягкой монетарной политики, ФРС на следующей неделе, вероятно, снизит ставку,- написал в анализе для инвесторов Commerzbank его главный экономист Хорст Крамер.- Разворот в глобальной монетарной политике закрепляет низкие процентные на обоих рынках».

После рекордного снижения главным турецким банком ключевой ставки лира начала резко колебаться. Что же касается остальных валют, то позиция доллара внушает большинству американцев оптимизм. К примеру, Bloomberg Dollar Spot Index прибавил 0,1%. Несмотря на то, что цифра совсем маленькая, это наивысший более чем за пять последних недель показатель. Евро, напротив, подешевел на те же 0,1% до 1,114 доллара. Такой дешевой по отношению к американской валюте европейская не была почти два месяца.

Британский фунт снизился на 0,2% до 1,2436 доллара. Еще одна валюта, подешевевшая на 0,1% - юань. Китайская валюта опустилась до 6,879 за доллар. Падение иены слишком незначительное – 0,05%, чтобы о нем говорить.