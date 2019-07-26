Вход/Регистрация Подписка

Рынки в ожидании ключевого события

Москва, 26.07.2019
#Фондовый рынок
  • Рынки в ожидании ключевого события

AP/TASS

В ожидании решения ФРС о ключевой ставке, которое будет принято на следующей неделе, европейские акции немного подросли в то время, как ставки по американским казначейским обязательствам не изменились.

Так, например, немного вырос Stoxx Europe 600 Index в немалой степени благодаря Nestle SA, акции которой выросли. Но с другой стороны, акции Kering подешевели после появления данных о замедлении темпов продаж.

Американские фьючерсы поползли вверх. Рынок встряхнули данные по продажам Alphabet, оказавшиеся выше прогнозов экономистов. Дальнейший рост остановила информация о том, что прибыль Amazon будет ниже прогнозируемой.

Что касается Азии, то там большинство биржевых индексов (это не относится к Шанхайской бирже) снизилось.

Доллар сохранял относительно прочные позиции в ожидании данных по росту экономики в США, которые должны поступить ближе к вечеру. Евро же, напротив, снизился.

В отношении компаний у инвесторов вопросов пока нет – с прибылью у большинства все в порядке. Куда больше беспокойств вызывают данные по росту национальных экономик. Так, ВВП США во втором квартале будет предположительно ниже 3,1%, показанных в первом квартале.

Наибольшее внимание финансистов сейчас приковано к центробанкам и, в первую очередь, конечно, к Федеральной резервной системе.

«После того, как ЕЦБ вчера (25 июля) открыл дверь для более мягкой монетарной политики, ФРС на следующей неделе, вероятно, снизит ставку,- написал в анализе для инвесторов Commerzbank его главный экономист Хорст Крамер.- Разворот в глобальной монетарной политике закрепляет низкие процентные на обоих рынках».

После рекордного снижения главным турецким банком ключевой ставки лира начала резко колебаться. Что же касается остальных валют, то позиция доллара внушает большинству американцев оптимизм. К примеру, Bloomberg Dollar Spot Index прибавил 0,1%. Несмотря на то, что цифра совсем маленькая, это наивысший более чем за пять последних недель показатель. Евро, напротив, подешевел на те же 0,1% до 1,114 доллара. Такой дешевой по отношению к американской валюте европейская не была почти два месяца.

Британский фунт снизился на 0,2% до 1,2436 доллара. Еще одна валюта, подешевевшая на 0,1% - юань. Китайская валюта опустилась до 6,879 за доллар. Падение иены слишком незначительное – 0,05%, чтобы о нем говорить.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    Открой #Моспром

    Москвичи и гости столицы стали участниками проекта «Открой#Моспром» и своими глазами увидели работу московских промышленных предприятий. Они посетили крупнейшую в Европе фабрику мороженого «Баскин Роббинс», завод известного на весь мир производителя напитков — Coca-Cola HBC Россия и многие другие точки на карте высокотехнологичной промышленности столицы

    Меньше серы, больше «цифры»

    «Норильский никель» ведет масштабную модернизацию производства, призванную существенно сократить негативное влияние на окружающую среду, и готовит к выпуску новый продукт для инвесторов — токены на металлы

    Маркировка товаров: что делать и чего ожидать бизнесу

    с 1 июля стала обязательной маркировка табака, в декабре 2019 года добавят еще четыре товарные группы. Штраф за нарушение закона о маркировке будет достигать 300 тысяч рублей

    "Персонализация каналов продаж в ритейле"

    Компания «Той.ру» одна из первых внедрила в рознице омниканальную систему обслуживания клиентов. Учредитель сети Алиса Лобанова поясняет, чем этот опыт может быть полезен другим ритейлерам

    Продается завод металлоконструкций в Красноярском крае

    Действующее предприятие с многолетней историей - Восточно-Сибирский завод металлоконструкций (г. Назарово, мкрн Промышленный узел, 8) выставлен на торги.
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Горькая экономическая правда
    2. Назад в 2014 год: ОПЕК сдает свои позиции американским сланцевикам
      ОПЕК сдает свои позиции на рынке нефти американским сланцевым добытчикам, а ситуация движется к «дежавю» 2014 года
    3. Куда везет «Яндекс»?
      Поглощение «Яндекс. Такси» компании «Везет» — часть процесса консолидации игроков российского рынка такси, на котором уже появился призрак монополизма и возможного повышения цен
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама