Сбербанк персонализировал меню банкоматов

Сбербанк перенастроил меню своих банкоматов под личные предпочтения каждого клиента, сообщает сайт RNS.

Так после прохождения несложной процедуры идентификации клиенты Сбербанка будут видеть на экране пункты, которыми они пользуются чаще всего. Также будут представлены актуальные для них предложения.

Ресурс уточняет, что банкомат сам предложит на выбор клиенту меню из наиболее часто используемых сумм снятия наличных или проводимых операций. Система также поздравит клиента с днем рождения и предложит подарок.

Уточняется, что новый функционал уже доступен в 44 тыс. банкоматов, а к концу текущего года все аппараты с сенсорным экраном будут перенастроены по новой системе.