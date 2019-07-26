США похвалили Украину за захват российского судна

«То, как Украина повела себя во вчерашнем инциденте с танкером, говорит о том, что новая власть намерена защищать интересы страны не только твердо, но и гуманно и в соответствии с международными нормами. Это хороший прецедент для мирного разрешения споров» - заявило посольство США на Украине в своем твиттере.

Вчера, 25 июля, сотрудники Служба безопасности Украины задержали российское судно «NIKA SPIRIT». По мнению украинских силовиков этот танкер под названием «NEYMA» в ноябре прошлого года заблокировал Керченский пролив и помешал украинским военным кораблям «Никополь», «Бердянск» и буксиру «Яны Капу» пройти в Азовское море. Сотрудники СБУ, военные прокуроры и пограничники провели обыск на судне, изъяли документы, записи переговоров и бортовые журналы. Экипаж корабля после допроса был отпущен и вернулся на родину.