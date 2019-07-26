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Трамп озвучил Зеленскому условия сотрудничества Киева и Вашингтона

Москва, 26.07.2019

Главной задачей нового президента Украины и его партии «Слуга народа» является борьба с коррупцией и окончательное расследование коррупционных дел, сообщил американский президент Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с украинским главой Владимиром Зеленским.

Подобные меры помогут наладить двум странам более тесное сотрудничество, а для Украины это станет хорошей возможностью улучшить имидж страны. Об этом рассказала пресс-служба украинского главы. Американский президент сообщил в ходе разговора, что высокий уровень коррупции является главным препятствием для перехода на иной уровень взаимодействия Киева и Вашингтона.

В ходе разговора Трамп также поздравил своего коллегу с победой его партии на прошедших выборах в Раду и заверил, что США будут всячески содействовать новой власти Украины в проведении масштабные реформ.

Владимир Зеленский со своей стороны выразил благодарность президенту США за теплые слова. Президенты договорились в деталях обсудить все животрепещущие темы во время визита Зеленского в Соединенные Штаты.

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