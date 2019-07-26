ЦБ РФ снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов

Совет директоров российского Центробанка на своём сегодняшнем заседании ожидаемо снизил ставку до 7,25% – на 25 базисных пунктов.

Несмотря на то, что инфляция в стране замедляется слишком быстро, а экономика растёт слишком медленно, на резкое смягчение политики регулятор всё-таки не решился. Между тем, в заявлении ЦБ РФ отмечается, что замедление инфляции продолжается. Однако инфляционные ожидания пока остаются на повышенном уровне.

«Темпы роста российской экономики складываются ниже наших ожиданий, слабая экономическая активность вкупе с временными факторами ограничивает инфляционные риски на краткосрочном горизонте», – подчеркнул регулятор.

Согласно прогнозу ЦБ РФ, с учётом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в начале 2020 года вернется к 4%

По мнению экспертов, сегодняшнее снижение ключевой ставки на 25 б.п. вряд ли окажет существенное влияние на движение в паре доллар-рубль, которое до заседания ФРС почти наверняка будет больше напоминать топтание на месте.

Напомним, в 2019 году на заседании 14 июня Совет директоров ЦБ РФ также снизил ставку на 25 б.п. Ранее 26 апреля регулятор сохранил ключевую ставку на уровне 7,75%. При этом в прошлом году Центробанк по два раза снижал и повышал ключевую ставку. Таким образом, в начале и в конце 2018 года она составляла 7,75%. Следующее заседание Совета директоров Банка России, в ходе которого будет рассматриваться вопрос по ключевой ставке, состоится 6 сентября 2019 года.