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Вопрос на $10 млрд: Турция приготовила жесткий ответ на санкции США из-за С-400

Москва, 26.07.2019
  • Вопрос на $10 млрд: Турция приготовила жесткий ответ на санкции США из-за С-400

EPA

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в пятницу, что в случае введения санкций США из-за поставок Россией комплексов С-400  Анкара может отказаться от покупки самолетов Boeing. 

Турецкий лидер рассказал, что в ходе переговоров с главой Белого Дома Дональдом Трампом на саммите G20 он заявил, что несмотря на то, что Турция не покупает у США ракеты Patriot, Анкара приобретает самолеты Boeing, пишет Bloomberg.

"Мы хорошие клиенты. Но если наш конфликт (из-за поставок С-400) останется на том же уровне, мы будем вынуждены заново рассмотреть вопрос о самолетах (Boeing)",- добавил он. 

Турция ранее заказала 100 самолетов Boeing на 10 млрд долларов, отмечает агентство. 

Эрдоган также отметил, что первый из них уже поставлен, Анкара за него платит как хороший клиент.

«Я надеюсь, что США будут действовать здраво в вопросе С-400», - подчеркнул он.

Напряженность между Вашингтоном и Анкарой возникла из-за закупок в России систем ПВО С-400, против которой резко возражали США. После отказа Турции отменить сделку Вашингтон заявил, что это делает невозможным ее дальнейшее участие в программе создания американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. Министерство Иностранных Дел Турции заявило, что это решение нанесет невосстановимый урон взаимоотношениям.

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