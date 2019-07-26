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Ученые рассказали, когда ждать «солнечного цунами»

Москва, 26.07.2019
  • Ученые рассказали, когда ждать «солнечного цунами»

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Как показывает новое исследование, терминатор на Солнце влияет на возможности возникновения «солнечного цунами», пишут «Дни 24».

В новой научной работе говорится, что «солнечные цунами» возникают в конце солнечных циклов, которые, как известно, случаются каждые 11 лет, когда поле звезды переворачивается, а северный и южный полюсы меняются. При этом от волн горячей плазмы образуются пятна, которые и отмечают смену цикла.

Ученые до сих пор не могут объяснить причину этих сдвигов, но то, что терминатор указывает на смену цикла, ученым удалось установить при помощи наблюдения за магнитными полями Солнца, спектральным излучением, радиопотоком и яркими пятнами.

Ученые также заявляют, что нынешний солнечный цикл закончится в 2020 года, а это значит, что через год нужно ожидать возникновения «солнечного цунами», а ученые получат уникальную возможность подробно изучить терминатор на Солнце.

Известно, что «солнечное цунами» передвигается со скоростью 300 метров в секунду, вступая в контакт с другими магнитными полями внутри Солнца, что создает на солнце пятна.

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