На Украине завершен подсчет голосов

Центральная избирательная комиссия Украины завершила обработку 100% электронных протоколов на досрочных парламентских выборах. Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» набрала 43,16%. Партия «Оппозиционна платформа – За жизнь» Юрия Бойко и Виктора Медведчука получила 13,05%.

«Батькивщина» Юлии Тимошенко набрала 8,18% незначительно партию экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» с 8,10%. Последней партией преодолевшей 5% барьер на выборах стал «Голос» лидера группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука набравший 5,82%.

ЦИК Украины обязана до 10 августа объявить официальные итоги выборов, а первое заседание Верховной Рады должно пройти в течение 30 дней после официального оглашения итогов выборов. В окружении Зеленского заявили, что первое заседание нового парламента откроется 24 августа – в День Независимости Украины.