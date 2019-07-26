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В ФРЦ предложили разрешать допуск к e-mail только пользователям госуслуг

Москва, 26.07.2019

Герман Клименко – глава совета Фонда развития цифровой экономики (ФРЦЭ) – предложил разрешить допуск к электронной почте только тем пользователям, который зарегистрированы на портале госуслуг. По его мнению, это было бы очень правильное решение, которое позволит практически исключить мошенничество и хулиганство в Сети, а также успешно бороться с террористической угрозой.

«В идеале закон, который ранее внесли в нижнюю палату российского парламента члены Софведа, должен был бы обязать игроков рынка добавить дополнительную авторизацию через госуслуги», – считает Клименко.

При этом он признался, что ещё несколько лет назад в беседах с игроками рынка выступал за то, чтобы социальными сетями в РФ могли бы пользоваться лишь те, кто в обязательном порядке авторизовался через госуслуги.

«Я спрашивал их, почему бы им не сделать для начала хотя бы добавленную опцию – авторизацию через госуслуги и право пользователя выбрать коммуникацию только с авторизованными в госуслугах. Уверен, что все родители детей, которые «сидят», например, в «Одноклассниках» иди «ВКонтакте» сразу бы поставили такую опцию», – резюмировал глава ФРЦЭ, добавив, что в определенном смысле проект закона предложенные сенаторам решает эту задачу.

Напомним, ранее председатель комитета российского парламента по конституционному законодательству Андрей Клишас, его первый зам Людмила Бокова, а также замы Александр Карлин и Александр Башкин внесли в Думу законопроект об обязательной идентификации российских пользователей e-mail по мобильному номеру телефона.

При этом согласно подготовленному сенаторами документу, владелец сервиса электронной почты обязан будет заключить с оператором связи договор, позволяющий в дальнейшем устанавливать личность каждого клиента. Кроме того, законопроект обязывает организаторов сервисов электронной почты ограничивать передачу сообщений, с информацией, запрещённой к распространению в РФ.

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