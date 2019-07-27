Детский футбол: почему стоит отдать ребенка в секцию

Посещение Школы футбола имеет ряд особенностей, которые обязательно стоит учитывать, отдавая ребенка:

В отличие от волейбола, хоккея и баскетбола, рост и вес в футболе не играют решающей роли. Функции игроков и их позиции на футбольном поле весьма разнообразны: в этом виде спорта одинаково ценятся высокие и малорослые, худые и полные игроки.

Футбол – это командная игра, которая воспитывает все требующиеся для взаимодействия в коллективе качества, включая лидерские, а также навыки общения.

Футбол является видом спорта со сложной структурой, он обеспечивает весьма разностороннее физическое развитие. Футболисты развивают в себе выносливость, проворность, ловкость, гибкость, умение прыгать и бегать.

Футбольные секции есть даже в небольших населенных пунктах, а в крупных городах имеется богатый выбор секций.

Занятия футболом создают основу для перехода ребенка почти в любой вид спорта, если у него только возникнет такое желание.

Футбол – это один из самых исследованных учеными видов спорта. В нем есть мощная методическая база, а высококвалифицированные футбольные тренеры отлично знают, как нужно работать с детьми.

Занятия футболом можно совмещать с занятиями другими видами спорта. Многие выдающиеся советские футболисты получили широкую известность и в качестве хоккеистов.

Недостатки у футбола для детей также имеются. И хотя их количество невелико, их нужно принимать во внимание. Среди этих недостатков можно выделить три основных:

Роль личности в футболе несущественна, решающую роль в достижении успеха играет команда. По этой причине сложно оценивать индивидуальные достижения и развитие, да и ценятся они не очень высоко. Однако данный недостаток свойственен всем командным играм.

Высокий уровень конкуренции. Футболом занимается огромное число детей, а потому пробиться в профессиональный спорт ребенку довольно сложно.

Футбол является одним из наиболее травматичных видов спорта, поскольку вся игра построена на постоянных физических контактах. И хотя маленькие дети играют не так жестко, как взрослые футболисты, все же необходимо учитывать эту особенность.

Помимо того, существует ряд противопоказаний, при наличии которых заниматься футболом ребенку нельзя. При их наличии решение о допуске ребенка к футбольным тренировкам должен принимать спортивный врач.