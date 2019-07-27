Достоинства и преимущества каменного шпона

Каменный шпон Flat Stone представляет собой многослойный композитный материал, имеющий большое внешне сходство с природным камнем. Он обладает следующими преимуществами:

Совместимость почти со всеми существующими строительными и отделочными материалами, включая металл, древесину, кирпич, бетон и гипсокартон.

Существенно меньшая масса по сравнению с натуральным камнем, благодаря чему облегчается перевозка и установка.

Более низкая стоимость по сравнению с природным камнем.

Гибкость, благодаря которой возможна установка каменного шпона на криволинейных поверхностях. Монтаж этого материала может быть легко осуществлен при помощи вакуумного стола и простых зажимов. Природный камень полностью лишен гибкости, а потому не позволяет решать подобные задачи.

Возможность придания требуемых размеров и форм за счет легкости резки, которой лишен природный камень.

Богатый выбор разнообразных форм и размеров.

Возможность придания любого цвета каменному шпону в соответствии с пожеланиями заказчика и с учетом особенностей оформления помещения. Помимо этого, каждое изделие обладает уникальными текстурами и цветом, благодаря чему обеспечивается неповторимый вид интерьера.

Поверхность каменного шпона покрыта твердым природным камнем, придающим ему высокую прочность. Поэтому после установки каменного шпона можно не сомневаться в том, что он прослужит в течение долгого времени, не создавая никаких проблем.

Неподверженность воздействию погодных факторов. Климатические условия не оказывают отрицательного воздействия на каменный шпон, так что внешний вид этого материала остается неизменным под влиянием окружающей среды.

Высокие эстетические свойства, который позволяют придать дому прекрасный вид.

Монтаж каменного шпона не вызывает никаких затруднений и может быть осуществлен без привлечения профессионалов. Выполнить укладку этого материала своими силами для придания оригинальности экстерьеру дома под силу почти любому неспециалисту. Если же уверенность в своих силах отсутствует, то целесообразно воспользоваться помощью опытного профессионала. Высокая востребованность каменного шпона обусловлена тем, что он никогда не устаревает. Можно с высокой долей уверенности утверждать, что этот материал будет оставаться в моде на протяжении многих десятилетий.