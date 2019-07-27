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Достоинства и преимущества каменного шпона

Москва, 27.07.2019
С помощью каменного шпона можно легко выделить части интерьера, а также придать оригинальность экстерьеру дома.
#PressRelease

Каменный шпон Flat Stone представляет собой многослойный композитный материал, имеющий большое внешне сходство с природным камнем. Он обладает следующими преимуществами:

  • Совместимость почти со всеми существующими строительными и отделочными материалами, включая металл, древесину, кирпич, бетон и гипсокартон.
  • Существенно меньшая масса по сравнению с натуральным камнем, благодаря чему облегчается перевозка и установка.
  • Более низкая стоимость по сравнению с природным камнем.
  • Гибкость, благодаря которой возможна установка каменного шпона на криволинейных поверхностях. Монтаж этого материала может быть легко осуществлен при помощи вакуумного стола и простых зажимов. Природный камень полностью лишен гибкости, а потому не позволяет решать подобные задачи.
  • Возможность придания требуемых размеров и форм за счет легкости резки, которой лишен природный камень.
  • Богатый выбор разнообразных форм и размеров.
  • Возможность придания любого цвета каменному шпону в соответствии с пожеланиями заказчика и с учетом особенностей оформления помещения. Помимо этого, каждое изделие обладает уникальными текстурами и цветом, благодаря чему обеспечивается неповторимый вид интерьера.
  • Поверхность каменного шпона покрыта твердым природным камнем, придающим ему высокую прочность. Поэтому после установки каменного шпона можно не сомневаться в том, что он прослужит в течение долгого времени, не создавая никаких проблем.
  • Неподверженность воздействию погодных факторов. Климатические условия не оказывают отрицательного воздействия на каменный шпон, так что внешний вид этого материала остается неизменным под влиянием окружающей среды.
  • Высокие эстетические свойства, который позволяют придать дому прекрасный вид.

Монтаж каменного шпона не вызывает никаких затруднений и может быть осуществлен без привлечения профессионалов. Выполнить укладку этого материала своими силами для придания оригинальности экстерьеру дома под силу почти любому неспециалисту. Если же уверенность в своих силах отсутствует, то целесообразно воспользоваться помощью опытного профессионала. Высокая востребованность каменного шпона обусловлена тем, что он никогда не устаревает. Можно с высокой долей уверенности утверждать, что этот материал будет оставаться в моде на протяжении многих десятилетий.

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