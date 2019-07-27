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Гиметео, прогноз погоды: такого не было со времен Брежнева

Москва, 27.07.2019
  • Гиметео, прогноз погоды: такого не было со времен Брежнева

Михаил Терещенко/ТАСС

Регионы Центральной России, где в субботу будет ещё очень жарко, уже в понедельник, 29 июля окажутся под влиянием мощного ультраполярного вторжения – холодные воздушные массы буквально накроют всю европейскую часть страны, резко понизив температурный фон. В частности, в Рязани, Туле, Калуге и Смоленске в воскресенье, 28 июля начнётся похолодание: небо затянут облака, возможны осадки у усиление ветра. При этом воздух не прогреется выше плюс 19-21.

С понедельника, 29 июля сюда вернётся настоящая осень – с холодными дождями, грозами и температурным фоном в диапазоне плюс 15-16 днём и плюс 8-10 ночью. Снижение температурных показателей произойдёт также во Владимире, Костроме, Иваново, Твери и Ярославле. В самом начале следующей недели здесь, по прогнозу Гисметео, всего плюс 11-13 днём и плюс 9 ночью.

Погоды в Москве на выходные. Прогноз Гисметео

Сегодня в Москве жарко. Согласно прогнозу Гисметео, примерно к 14:00 мск столбики термометров поднимутся до отметки в 28-30 градусов выше нуля. Таким образом, суббота, 27 июля станет самым тёплым днём уходящего июля.

Как отмечают метеорологи, климатическую остановку в российской столице формирует гребень антициклона, который постепенно покидает пределы московского региона, но продолжает оказывать влияние на температурный фон. При этом, в Подмосковье будет ещё жарче – полюс 29-31, что значительно выше климатической нормы. Ближе к вечеру субботы погода начнёт постепенно меняться, появится облачность, атмосферное давление понизится. В ночь на воскресенье, будет ещё тепло, но уже не так жарко - термометры покажут днём плюс 25-26. Во второй половине дня начнётся сказываться присутствие холодного атмосферного фронта.

Госметео. Прогноз погоды в Москве на 3 дня

Уже в ночь на 29 июля, по прогнозу Гисметео, территорию всего столичного региона накроет мощный арктический циклон, температурные показатели рухнут до отметки в 8-10 градусов выше нуля. Максимальная температура воздуха днём составит всего плюс 13-15. Причина похолодания – ультраполярное вторжение — тропосферная ложбина из Арктики быстро распространится по всей территории Европейской России, полностью вытеснив скандинавский антициклон ближе к Калининградской области.

При этом метеорологи предупреждают, что при таком вторжении холодных воздушных масс, самыми некомфортные будут вторник, 30 июля и среда, 31 июля - термометры могут показать в светлое время суток 11-12 градусов, ночью всего 7-8 выше нуля. Напомним, самые холодные ночи для этого времени были зафиксированы ещё в 1977 году, когда должность генерального секретаря ЦК КПСС занимал Леонид Ильич Брежнев. В тот год столбики термометров опускались до плюс 7-7,5 градуса. Не исключено, что именно в ближайшие сутки будут перекрыты абсолютные минимумы июля.

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