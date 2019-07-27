Как правильно подать заявку на кредит в банк

Любой потенциальный заемщик подвергается оценке еще до того, как начнет заполнять заявку. Перед визитом в офис банка стоит ознакомиться с предложением сервиса финансовой группы БКС https://odobrim.ru/refinance. Данный сервис поможет выбрать и оценить реальные банковские продукты, а такжа вашу кредитоспособность. После выбора наиболее подходящего варианта, вы можете обращаться уже напрямую в банк. При визите в офис банковского учреждения нужно вести себя адекватно, разговаривать с менеджером вежливо, не создавать никаких поводов для подозрений.

Первый этап проверки потенциального заемщика – автоматический скоринг с использованием специального программного обеспечения. Данная процедура состоит в анализе указанной в анкете информации и начислении определенного количества баллов потенциальному клиенту. Для прохождения на следующий этап проверки необходимо набрать минимальную сумму баллов, установленную банком в соответствии со своей внутренней политикой оценки заемщиков. На этом этапе важно соблюдать следующие рекомендации:

указывать только правдивые сведения – при выявлении их несоответствия программа автоматически отклонит заявку;

указывать максимальное количество сведений, характеризующих заемщика с положительной стороны;

при наличии у потенциального заемщика дополнительных источников дохода их нужно обязательно указать;

привлечение поручителей увеличивает скоринговый балл;

значительное число обращений за кредитом оказывает отрицательное влияние на результаты автоматической проверки, по этой причине не надо подавать заявки одновременно в большое число финансовых организаций.

Скоринговая программа учитывает только формальные критерии, и для улучшения своего имиджа можно воспользоваться следующими советами:

Семейные люди вызывают больше доверия у банковских учреждений, чем одинокие. Поэтому тем, кто официально состоит в браке, но фактически не проживает с супругом, лучше указать в анкете «женат/замужем».

Профессиональный опыт также оказывает влияние на итоговый балл скоринговой оценки. Если прибавить несколько лет к своему общему стажу, то при проверке этот факт останется незамеченным, поскольку у банка нет возможности установить действительный стаж потенциального заемщика.

При наличии детей в возрасте меньше восемнадцати лет, которые не записаны в паспорте, указывать их в анкете не следует. Наличие иждивенцев значительно снижает кредитный рейтинг.

Важно учитывать, что безработный муж или жена также считается иждивенцем.

При наличии кредитных карт необходимо указать их в анкете. Банковское учреждение все равно узнает о них, а умолчание об их существовании вызовет у него подозрения. Зато активные заемщики по кредитным картам, которые своевременно погашают свои долги, получают гораздо более высокий скоринговый балл по сравнению с теми, кто никогда не брал кредиты.

Ни в коем случае не следует сообщать в какой-либо анкете об аренде жилплощади. При отсутствии своей квартиры надо написать о проживании у родственников.

Большое значение имеет цель получения кредита. Лучше всего указать конкретно, на что планируется потратить полученные денежные средства. Повышению скоринговой оценки способствуют такие цели как ремонт квартиры, приобретение бытовой техники, образование, туристическая поездка. Понижению скоринговой оценки способствуют такие цели как открытие своего бизнеса, приобретение предметов роскоши, лечение.

Перед обращением в банковское учреждение следует изучить требования, предъявляемые им к заемщикам. Несоответствие потенциального заемщика хотя одному из установленных финансовой организацией критериев означает гарантированный отказ. Чтобы получить полную информацию о требованиях, предъявляемых кредитным учреждением к заемщикам, нужно прийти в любое его отделение или посетить его вебсайт. При этом основное внимание необходимо обратить на следующие моменты: