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Кейсы для оборудования: особенности и нюансы

Москва, 27.07.2019
Достаточно продолжительное время пластик считался материалом не совсем хорошо преодолевающим повреждения, износ. Однако, с развитием технологий структура современных пластмасс также претерпела существенные изменения.
#PressRelease

Все больше можно наблюдать появление пластиковых кейсов, которые обладают достаточной надежностью, прочностью, сопротивляемостью к ударам и герметичностью, посмотреть здесь. Чтобы приобрести подобное «ноу-хау» необходимо выложить немалую сумму. Из-за чего же стоимость некоторых пластиковых кейсов выше, чем у других?

Разницу можно объяснить объемом труда, технологий, заложенных в производство. Большую часть затрат занимают испытания изделий и сертификация. Надежный, устойчивый к повреждениям кейс проходит много проверок, как в лабораторных комплексах, так и в процессе эксплуатации. Его могут проверять под давлением, бросать с определенных высот, помещать в морскую и пресную воду.

После прохождения всех проверок товар подвергают маркировке в соответствии с европейскими требованиями и стандартами сертификации. Цена определяется в зависимости от характеристик кейса – чем они выше, тем он дороже. Чем же они определяются?

Свойства материала

Множество высокотехнологичных кейсов изготавливают из АВС-пластика – достаточно распространенного сополимера. Его также используют в различных отраслях промышленности. Такие кейсы способны сохранять свою структуру при воздействии экстремальных температур и устойчиво переносить повышенные нагрузки. Они обладают всеми условиями для обеспечения максимальной безопасности и сохранности содержимого.

Кейсы с невысокой стоимостью зачастую изготовлены из модифицированного полипропилена, который применяют для производства бытовых товаров. Твердость такого материала в несколько раз меньше по сравнению с АВС-пластиком, поэтому есть вероятность появления трещин. Он способен выдерживать до +140°С, а низкие температуры переносит не очень – уже при менее -5°С материал начинает терять свои свойства. Во время нагревания из него могут выделяться опасные для здоровья вещества. Производители модифицируют свойства полипропилена за счет включения других материалов, например каучука, поэтому он может стать своеобразной альтернативой АВС при предъявлении к кейсу не очень строгих требований.

Элементы конструкции

Для того, чтобы придать кейсу хорошую ударопрочность и надежность в его конструкции предусматривают некоторые инженерные решения. Более замысловатые изделия стоят дороже, однако прослужат длительное время, сохраняя все содержимое в первозданном виде. Какие же это решения?

  • В местах стыков устанавливаются морозоустойчивые эластичные прокладки для улучшения герметичности.
  • Специальные атмосферные клапаны, способствующие выравниванию внутреннего давления кейса в соответствии с внешним, для предотвращения вздутия кейса.
  • Ребра жесткости, обеспечивающие кейс устойчивостью и амортизирующими свойствами.
  • Амортизирующие устройства внутри изделия, помогающие сохранять содержимое даже в процессе сильной тряски.
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