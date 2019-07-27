Медики назвали самые опасные инфекционные болезни в России

Специалисты Минздрава РФ назвали самые опасные инфекционные заболевания, которые представляю серьёзную угрозу для здоровья и жизни человека.

На первом месте - гепатит, который несмотря на то, что в настоящее время продолжаются многочисленные исследования, направленные на борьбу с этим недугом, продолжает оставаться одной из самых опасных заболеваний в России, передаёт RT.

На втором месте по степени опасности – корь. По словам чиновников Минздрава, число заболевших этой болезнью в РФ постоянно растет. На третьем месте ВИЧ-инфекция — медленно прогрессирующее заболевание, вызываемое вирусом иммунодефицита человека. Как пояснили в Минздраве, это до сих пор нерешённая, но вполне решаемая проблема.