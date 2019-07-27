Названы самые «позорные» речевые ошибки

Профессор Азалия Блинова – заведующая кафедрой сценической речи Екатеринбургского театрального института – назвала самые «позорные» речевые ошибки.

По её мнению, этот «позорный» рейтинг возглавляет слово «звОнит». Неправильное ударение в нём выдает низкий культурный уровень человека. На втором месте – использование таких просторечий, как «ихний» и «евонный». Они относятся к уральским диалектизмам. По словам Блиновой, как бы ни обидно звучало для человека, который так говорит, сразу же понимаешь, что детство он провёл среди людей не с самым высоким уровнем грамотности.

Замыкает тройку «лидеров употребление искаженного глагола «ложить» вместо правильного «класть». Как пояснила профессор, слово без приставки не может существовать. Поэтому если не хотите прослыть неграмотным, ни в коем случае не говорите: «ложат книги на полку» или «ложат кирпичи», пишет «Российская газета»

Далее в рейтинге «позорности» расположилось слово «плотят», которое зачастую приходится слышать, например, от кондукторов общественного транспорта, задающего вопрос: «А почему они там за проезд не плотят?». Здесь, по мнению Блиновой, не только речевая ошибка, но и грамматическая.

«Это типичное уральское просторечное выражение. В основе слова – «плАта», и потому за проезд можно только заплатить.

Ещё одна позорная речевая ошибка произнесение слова «договорА». А правильно только так: «договОры». Как рассказала эксперт, эта ошибка зародилась во времена правления Никиты Хрущева, когда южный просторечный диалектизм распространился по всей стране, прежде всего, среди чиновников.

Современные чиновники также делают речевые ляпы. Например, читает кто-нибудь из них доклад и не смущаясь, заявляет: «В двухтысячно первом году мы увеличили производственные мощности». По мнению профессора, так склонять числительные нельзя. Правильно только так: «в две тысячи первом году».

Ещё одна распространенная ошибка - путаница в понятиях «надевать и одевать». Надеть можно на себя, а одеть кого-то. Кроме того, как рассказала Блинова, очень грубой речевой ошибкой является путаница в использовании форм множественного числа такого слова, как «торт».