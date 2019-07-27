Особенности и нюансы получения кредита под залог недвижимости

Данный способ кредитования характеризуется рядом особенностей, которые следует принимать во внимание. В качестве залога можно использовать квартиру или частный дом. Банковские организации предоставляют кредиты под залог недвижимости на суммы, достигающие 80% от ее оценочной стоимости.

Не всякая недвижимость подходит в качестве залога. Она должна соответствовать двум критериям: обладать высокой ликвидностью и не иметь каких-либо обременений. Под первым понимается возможность ее быстрой продажи для компенсации убытков финансовой организации, если заемщик допустит просрочку. Второе означает, что недвижимость не должна быть арестована, служить залогом по ранее полученному кредиту и т. п.

Если вы планируете получить кредит под залог недвижимости, потребуется предоставить намного большее число документов, чем при получении беззалогового кредита.

Многие финансовые организации при оформлении кредита под залог недвижимости сами выполняют оценку ее приблизительной стоимости. Однако заемщику выгоднее заказать проведение оценки у независимого эксперта, поскольку это позволит определить действительную текущую стоимость принадлежащего ему недвижимого имущества. Это обусловлено тем, что сотрудники банков, выполняющие оценку недвижимости, нередко занижают ее стоимость.

Наряду с затратами на проведение независимой оценки, заемщику необходимо позаботиться о страховании своей собственности. Некоторые финансовые организации стараются навязать клиентам конкретные страховые фирмы, однако заемщик может выбрать любую компанию по своему усмотрению. Важно лишь, чтобы залоговая недвижимость была застрахована от основных рисков.

Получение кредита под залог недвижимого имущества позволяет заемщику пользоваться следующими преимуществами:

отсутствие необходимости в поиске поручителей;

выгодные условия – обычно проценты по таким кредитам заметно меньше, чем по другим;

отсутствие необходимости документально подтверждать свой доход.

Помимо квартир и домов, финансовые учреждения могут принимать как залог и другую недвижимость, к примеру, склад или гараж. Основное требование, выдвигаемое ими – чтобы она была ликвидной. При этом надо учитывать, что с залоговой недвижимостью на протяжении всего срока действия кредитного договора, то есть до полного погашения кредита, невозможно будет осуществлять любые сделки.