Особенности расчета и обжалования кадастровой стоимости

Она используется и в других случаях, к примеру, для формирования арендной стоимости земельных участков и апартаментов, принадлежащих государству. Кадастровая стоимость может определяться при оценивании размера госпошлин, оплачиваемых у нотариуса при составлении наследства.

Определение кадастровой стоимости

Кадастровую стоимость своих апартаментов можно посмотреть на сайте Росреестра. Для подобных целей там есть следующие пункты:

«Получение информации из Государственного кадастра» - предоставляется в течение пяти дней, не включая выходных;

«Общественная кадастровая карта» - справочная информация, не может быть применима в качестве юридического документа;

«Справочные данные по недвижимости в онлайн-режиме» - способ определения кадастрового номера и стоимости, нужно просто ввести адрес;

«Получение информационных данных из фонда государственной кадастровой оценки».

В случае, если информацию о кадастровой стоимости узнать не получилось, можно попробовать сделать запрос о справке в Государственный кадастр недвижимости. С этой целью необходимо самолично или через почту сделать обращение в представительство Федеральной кадастровой палаты Росреестра или в МФЦ. Справка предоставляется бесплатно в течение пяти дней.

Оспаривание кадастровой стоимости

В некоторых случаях кадастровая стоимость жилья может превышать его стоимость на рынке недвижимости. Нужно ли оспаривать кадастровую оценку для уменьшения налоговой нагрузки?

Расчет налогов на землю и имущество можно произвести, использовав функцию «Налоговый калькулятор», который есть на сайте ФНС.

Стоимость недвижимости можно оценить самому, ознакомившись с листингами, содержащими предложения о продаже, чтобы составить полную картину о текущих рыночных ценах.

Произведем небольшой расчет. Например, кадастровая стоимость жилья равняется 7,2 млн руб., а рыночная величина стоимости - 6,5 млн, налоговые отчисления будут отличаться всего на 700 рублей в год. На процесс оспаривания при этом можно затратить не менее 15 000 руб. Эффект от экономии будет ощущаться только лет через 20. Но оспаривание необходимо будет проводить постоянно через 2-3 года, после прохождения кадастровой переоценки.

Поэтому, проводить процесс оспаривания кадастровой стоимости недвижимости лучше всего тогда, когда есть большие различия с рыночной ценой объекта.