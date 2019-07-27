Преимущества покупки техники в интернете

Это обусловлено целым рядом преимуществ, присущих покупке товаров в интернет-магазине бытовой техники Технопарк.

Одно из главных преимуществ заключается в экономии времени. Наиболее актуально это для жителей крупных городов, которые постоянно заняты различными делами. С другой стороны, сервис доставки на дом товаров, купленных в интернет-магазинах, в крупных городах очень развит. Покупатель имеет возможность выбрать требующийся ему товар, не выходя из дома и не тратя свое время на поездки по множеству магазинов. Для перехода с одного вебсайта на другой ему требуется сделать всего несколько кликов мышкой за считанные секунды. Это весьма удобно. Вдобавок онлайн-магазины работают двадцать четыре часа в сутки. К тому же покупатель имеет возможность экономить свое время не только на выборе нужного ему товара, но и на его доставке. Особенно актуальны покупки в интернет-магазинах для людей, которые по каким-либо причинам не могут надолго покинуть свой дом, – к примеру, во время болезни или ухода за маленьким ребенком.

Другое немаловажное преимущество онлайн-магазинов перед приобретением товаров в оффлайне – возможность экономии денег. Обычно товары в интернет-магазинах продаются дешевле, чем в обычных магазинах, даже с учетом доставки. Это вполне понятно – ведь интернет-магазину не приходится платить большие деньги за аренду дорогостоящих торговых площадей. Благодаря этому он экономит значительные суммы на своих затратах, а потому имеет возможность предлагать покупателям товары по более низким ценам. Хорошо известно, что на некоторые товары в обычных магазинах устанавливается наценка в размере 100-200% от их себестоимости. Разница в цене на такие товары, продаваемые в онлайн-магазинах и обычных торговых заведениях, может быть весьма значительной.

Обширный ассортимент. На вебсайте можно разместить неограниченное количество разнообразных товаров, чего нельзя сказать про обычный магазин. Покупатель при использовании услуг интернет-магазина имеет возможность не только ознакомиться со всем разнообразием продаваемых моделей одного и того же товара, но и увидеть все имеющиеся цветовые решения.

Существенным преимуществом онлайн-магазинов является возможность ознакомиться с отзывами других покупателей об интересующем товара. Это позволяет понять, насколько качественным и надежным он является, выяснить, какие недостатки могут проявиться у него в ходе использования, что очень важно. Многие онлайн-магазины предоставляют клиентам возможность писать комментарии на странице товара. Помимо того, отзывы об этом товаре можно прочитать и на независимых вебсайтах. Наряду с отзывами, клиенты онлайн-магазинов могут ознакомиться с рейтингами товаров, что позволяет им увидеть, какие товары являются самыми востребованными. Используя систему отзывов и рейтингов, можно выбрать товар, обладающий оптимальным соотношением стоимость/качество.

Разнообразные формы оплаты. Если в обычных торговых точках можно расплатиться только наличными деньгами или банковской картой, то на вебсайтах онлайн-магазинов предоставляется возможность оплачивать покупки электронными деньгами.

Наряду с описанными выше преимуществами покупок через интернет, необходимо также учитывать и некоторые недостатки этого способа приобретения товаров. Один из основных недостатков состоит в отсутствии у покупателя возможности «пощупать» интересующий его товар. Максимум, что доступно клиенту онлайн-магазина, – это получение консультации по товару у менеджера в чате или по телефону. По этой причине через интернет имеет смысл покупать только те товары, которые можно не осматривать. Другой недостаток покупок через интернет заключается в возможных проблемах с доставкой приобретенных товаров. Случается так, что заказанного покупателем товара нет на складе, хотя на вебсайте указано, что он имеется. Кроме того, могут возникнуть задержки с доставкой купленного товара (особенно часто это происходит перед праздниками, когда служба доставки выполняет множество заказов).