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Прыжки с парашютом: о чем стоит знать

Москва, 27.07.2019
Для большинства людей прыжки с парашютом являются не просто экстремальным видом спорта, еще они помогают справиться со своими страхами, проверить себя на прочность, бросить вызов природным законам и реализовать мечту о полете над бескрайними просторами земли.
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Раздумывают над этим многие, однако на прыжок с парашютом решаются только особо смелые.

Перед выбором места для прыжка нужно ознакомиться с особенностями разных видов прыжков.  Они могут проходить самостоятельно, вместе с инструктором, с различными типами парашютов. Высота, на которой делается прыжок, также различается, обычно ее выбирают от 600 до 4000 м. Для подобных мероприятий зачастую используют не очень большие самолеты.

С инструктором

Является наиболее популярным вариантом – потребует минимум подготовки, а все основные манипуляции с парашютом будет делать инструктор, вам можно будет просто довольствоваться свободным падением и окружающей красотой. Перед самим прыжком надевается все необходимое снаряжение, прослушивается инструктаж по безопасности. Далее надевается парашютный рюкзак и можно идти в самолет. Перед началом прыжка наставник присоединит вас к себе и вместе с вами шагнет за борт. В определенный момент он выпустит парашют и будет манипулировать им для обеспечения мягкой посадки.

Самостоятельные прыжки

Подобные прыжки – достаточно ответственное занятие, которое требует хорошей подготовки. Они менее популярны, но любители острых ощущений будут довольны.

800 метров

С такой высоты прыжки выполняют с помощью парашютов с круглым куполом. Те, кто совершает прыжок в первый раз, прибывает на аэродром ранним утром и несколько часов проходит подготовку – прослушивает лекции о парашютных системах, технике их укладки, обучается прыжкам с небольшой высоты и правильному приземлению.  Далее необходимо пройти медкомиссию, которая дает допуск к прыжку. Как только эти этапы пройдены, выдаются основной и вспомогательный парашюты и начинается погрузка в самолет. Для набора высоты самолету необходимо около 10 мин, а свободное падение длится не более нескольких секунд, после чего парашют нужно раскрыть.

4000 метров

Подобный вид прыжка подразумевает более длительное свободное падение с наблюдением окружающих красот и получение ощутимой дозы адреналина. Чтобы сделать подобный прыжок необходимо пройти специальный курс обучения по программе «AFF», который разбит на 8 уровней. Сперва вы должны будете изучить теорию, а потом делаете прыжки с инструктором, учась ориентироваться по высотомеру, производить имитацию раскрытия парашюта.  После обучения сдается зачет по теории и если вы его успешно проходите, то вас допускают до свободных прыжков. 

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