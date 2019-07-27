Прыжки с парашютом: о чем стоит знать

Раздумывают над этим многие, однако на прыжок с парашютом решаются только особо смелые.
Перед выбором места для прыжка нужно ознакомиться с особенностями разных видов прыжков. Они могут проходить самостоятельно, вместе с инструктором, с различными типами парашютов. Высота, на которой делается прыжок, также различается, обычно ее выбирают от 600 до 4000 м. Для подобных мероприятий зачастую используют не очень большие самолеты.
Является наиболее популярным вариантом – потребует минимум подготовки, а все основные манипуляции с парашютом будет делать инструктор, вам можно будет просто довольствоваться свободным падением и окружающей красотой. Перед самим прыжком надевается все необходимое снаряжение, прослушивается инструктаж по безопасности. Далее надевается парашютный рюкзак и можно идти в самолет. Перед началом прыжка наставник присоединит вас к себе и вместе с вами шагнет за борт. В определенный момент он выпустит парашют и будет манипулировать им для обеспечения мягкой посадки.
Подобные прыжки – достаточно ответственное занятие, которое требует хорошей подготовки. Они менее популярны, но любители острых ощущений будут довольны.
С такой высоты прыжки выполняют с помощью парашютов с круглым куполом. Те, кто совершает прыжок в первый раз, прибывает на аэродром ранним утром и несколько часов проходит подготовку – прослушивает лекции о парашютных системах, технике их укладки, обучается прыжкам с небольшой высоты и правильному приземлению. Далее необходимо пройти медкомиссию, которая дает допуск к прыжку. Как только эти этапы пройдены, выдаются основной и вспомогательный парашюты и начинается погрузка в самолет. Для набора высоты самолету необходимо около 10 мин, а свободное падение длится не более нескольких секунд, после чего парашют нужно раскрыть.
Подобный вид прыжка подразумевает более длительное свободное падение с наблюдением окружающих красот и получение ощутимой дозы адреналина. Чтобы сделать подобный прыжок необходимо пройти специальный курс обучения по программе «AFF», который разбит на 8 уровней. Сперва вы должны будете изучить теорию, а потом делаете прыжки с инструктором, учась ориентироваться по высотомеру, производить имитацию раскрытия парашюта. После обучения сдается зачет по теории и если вы его успешно проходите, то вас допускают до свободных прыжков.