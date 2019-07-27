Названы страны, где предпочитают отдыхать россияне

Компания MasterCard на этой неделе опубликовала исследование, согласно которому россияне заняли девятое место в рейтинге самых активных зарубежных путешественников. Как пишет портал «Вести.Экономика», первые три места в рейтинге заняли туристы из США, Китая и Германии. Чаще всего наши граждане отдыхают в Анталии (Турция), в Паттайе и Пхукете (Таиланд). На третьем месте по популярности - Тунис.

"В этом году США заняли первое место среди стран, из которых наиболее часто отправляются в зарубежные путешествия. Далее следуют материковый Китай, Германия, Великобритания При этом по популярности выросло количество путешествий по Азиатско-Тихоокеанскому региону - Южная Корея и Тайвань, которые еще 10 лет назад не входили в топ-10 самых популярных туристических стран, а сейчас поднялись до шестого и десятого места соответственно.

Индекс популярности туризма Mastercard построен на основе данных о количестве туристов, посетивших за год 200 городов мира наиболее популярных среди путешественников. Из вошедших в топ – 10 этого рейтинга стран, семь входят в топ 30 по численности населения и столько же стран - в топ-30 по уровню доходов на душу населения. Вероятно, говорит аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Александр Осин, это ключевые параметры, определяющие шансы вхождения страны в верхнюю часть указанного рейтинга Mastercard.

По ВВП на душу населения, измеренного МВФ по паритету покупательной способности, РФ и КНР – на 60 и 67 месте, но по численности населения – на 9 и 1 месте. Для сравнения: Индия, хотя и вторая по численности населения по ВВП измеренному по покупательной способности она находится лишь на 119 месте, что, исходя из предложенной системы оценки особенностей рейтинга не позволило этой стране войти в топ рейтинга Mastercard.

Помимо указанных факторов, на показатели туристической активности, вероятно, влияют потребительские привычки населения, прежде всего «унаследованные» странами от бывших метрополий или от соседних государств, оказывающих доминирующее влияние их на экономику и потребление, добавляет Александр Осин. Это, по-видимому, предопределило попадание в топ рейтинга Южной Кореи, Тайваня и Канады.

Кроме того, значительную роль играет уровень разрыва в доходах наиболее бедных и наиболее богатых слоев населения, ряда вошедших в рейтинг стран. Индекс соотношения доходов 10% наиболее богатых граждан и 10% наиболее бедных граждан, рассчитанный ООН, для КНР составляет около 21, для РФ - около 12. Для сравнения: он равен, к примеру, около 5 для Чехии и Финляндии и 6,9 для Германии.

Вообще, добавляет эксперт Международного финансового центра Владимир Рожанковский, зарубежный туризм в России – не опция, как в Европе, а элемент престижа – такой, как владение дорогим авто или брендовой одеждой. Те, у кого они есть – считают себя успешными людьми; те, у кого их нет – стараются добиться возможности их заполучить и воспользоваться ими.

«Второй фактор – я его называю «фактор колбасы». СССР был закрытой страной несколько десятилетий, и теперь дети и внуки тех, кто по объективным причинам не мог отдыхать за рубежом (кому не хватало этой собирательной «колбасы»), пытаются «наверстать упущенное поколениями». Это действует на подсознательном уровне» – говорит эксперт.

Повсеместное падение доходов не снижает количество автомобилей люкс-класса, разъезжающих по крупным городам России, отмечает Владимир Рожанковский. 80% из них либо взяты в аренду, либо куплены в кредит. То же самое и с зарубежным туризмом. Насколько мне не изменяет память, по последним данным более 70% всех туров оплачиваются кредитными картами – то есть, люди отдыхают в кредит до лучших времён. Вот такая у нас в России экономика потребления.