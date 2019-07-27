Трамп сделал заявление по С-400

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу , что он не винит Турцию в покупке ракетных систем российского производства C-400, но при этом он не стал уточнять, когда против Анкары могут быть введены санкции.

Трамп встретился с республиканскими законодателями, чтобы обсудить дальнейшие санкции, которые могут быть наложены на Турцию в рамках противодействия противникам Америки через закон о санкциях или CAATSA. Существует двухпартийная поддержка в Конгрессе США для принятия дальнейших карательных мер против Турции.

Ранее, перед встречей со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Осаке, в прошлом месяце, Трамп обвинил администрацию Барака Обамы в том, что именно она подтолкнула Турцию к покупке российских систем.

«Я не виню Турцию, потому что есть много обстоятельств и много ... проблем, которые возникли во время администрации Обамы», - цитирует заявление Трампа CNBC журналистам в Белом доме в пятницу. «Это относится к администрации Обамы, которая была катастрофой».

Сенатор Линдси Грэм заявил в пятницу изданию Defense One, что он является посредником между Вашингтоном и Анкарой. Грэм сказал, что пообещал представителям Турции, что не будет никаких санкций, если системы S-400 не будут активированы.

Госсекретарь США Майк Помпео также заявил, что активизация российских систем станет для Вашингтона красной чертой.

«Активация S-400 недопустима», - заявил он в четверг Bloomberg TV.

Также помощник одного из законодателей после встречи в Белом Доме в пятницу заявил, что Дональд Трамп пока не собирается вводить санкции в отношении Турции. Когда это может произойти - неизвестно.

Ранее турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что Анкара примет меры в случае введения рестрикций Вашингтоном. В, частности, Турция готова пересмотреть контракт с США на поставку Boeing сумму $10 млрд.